Происшествия
РБКЛетевший в Улан-Удэ лайнер сел в Иркутске из-за курильщика
В Иркутске рейс лоукостера «Победа», следовавший из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку из-за закурившего на борту пассажира. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании. Инцидент произошел в ночь на воскресенье.
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с чего всё началось
"В ночь на воскресенье самолет, выполняющий рейс Москва - Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске для передачи полиции деструктивного пассажира, закурившего на борту и создавшего угрозу безопасности полета", - сообщил источник.ТАСС00:59
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