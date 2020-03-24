Под наблюдение взяты 42 пассажира рейса Москва – Волгоград, которые возвращались из Арабских Эмиратов. Вместе с ними в город-герой прилетела зараженная коронавирусом волгоградка.

Летевших с зараженной коронавирусом волгоградкой поместили в карантин

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