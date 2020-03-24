Коронавирус
Московский КомсомолецЛетевших с зараженной коронавирусом волгоградкой поместили в карантин
Под наблюдение взяты 42 пассажира рейса Москва – Волгоград, которые возвращались из Арабских Эмиратов. Вместе с ними в город-герой прилетела зараженная коронавирусом волгоградка.
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Финансы
Центробанк поднял курс евро и доллара на два рубля
Согласно информации ЦБ, иностранная валюта выросла в цене: курс доллара составляет 80,9 рубля (плюс 2,8372 рубля), курс евро – 86,7 рубля (плюс 2,5498 рубля), передает "Газета.Ru".
Политика
Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса
Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавируса Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовится к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Общество
МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе
Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
Энергетика
Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ
Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
Путин примет участие в экстренном саммите G20
"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.
Общество
Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам
Срок оплаты аренды за апрель, май и июнь компаниям в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, которые арендуют у Москвы земельные участки и нежилые объекты.
Здоровье
Названы сроки, когда в России пандемия коронавируса пойдет на спад
Может понадобиться не менее двух месяцев, чтобы пандемия коронавируса в России пошла на спад.
Общество
Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Общество
Родителям детей на дистанционном обучении не дадут больничный лист
Родителям не выдадут больничный лист из-за перевода детей на дистанционное обучение, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков журналистам, передает корреспондент РБК.
Экономика
ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Происшествия
В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца
Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.
Общество
За просмотр федеральных телеканалов не хотят платить 96% россиян
Лишь 2% участников опроса на площадках Rambler Group заявили, что готовы платить за просмотр федеральных каналов, потому что "без них не обойтись".
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине
Общество
Шесть случаев заражения коронавирусом подтвердились в Подмосковье
Медики 24 марта обнаружили коронавирус COVID-19 у ещё шести жителей Московской области, сообщает оперативный штаб по региону.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Общество
В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Общество
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Политика
Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии
ЕС отказался помогать Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.
Общество
В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры
Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.