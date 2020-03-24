Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЛетевших с зараженной коронавирусом волгоградкой поместили в карантин

Под наблюдение взяты 42 пассажира рейса Москва – Волгоград, которые возвращались из Арабских Эмиратов. Вместе с ними в город-герой прилетела зараженная коронавирусом волгоградка.
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Всех, кто летел из Дубая и Москвы: попутчики зараженной коронавирусом волгоградки ушли на карантин

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Политика

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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
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В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

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