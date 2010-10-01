Коронавирус

РИАМОРИАМОЛетние кинотеатры заработают в Подмосковье с 15 июля

С 15 июля в Московской области смогут возобновить работу кинотеатры под открытым небом, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ранее в Подмосковье заработали автокинотеатры на парковках торговых центров.
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В Подмосковье на следующей неделе снимается ряд ограничений, введенных из-за коронавируса

Эхо Москвы13:04

Рестораны и кафе Подмосковья заработают с 25 июля

Телеканал 360°11:26

В Подмосковье подписали постановление о работе общепита и отелей

RT на русском11:31

Отели и гостиницы в Подмосковье заработают 1 августа

Говорит Москва11:29

Отели и гостиницы в Подмосковье заработают с 1 августа

РЕН ТВ11:35

Отели и гостиницы вновь заработают в Подмосковье с 1 августа

ТАСС11:48

Конгрессы и конференции смогут проводить в Подмосковье с 1 августа

РИАМО12:45
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Политика

Посольство США заявило о кампании против свободы прессы в России

Преследование журналистов в России напоминает кампанию против свободы прессы.
РБК вчера в 16:19
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Политика

В Чехии на фоне дела Сафронова допустили ухудшение отношений с Россией

Из-за дела арестованного ФСБ по подозрению в госизмене и работе на чешские спецслужбы Ивана Сафронова отношения России и Чехии могут ухудшиться.
МонаВиста 15:02
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Энергетика

Польская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула компании "Газпром экспорт" лишние 90 миллионов долларов, перечисленные в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ, говорится в сообщении PGNiG, опубликованном в среду.
РИА Новости 15:14
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Общество

В МВД объяснили карантином запрет на одиночные пикеты

Собчак рассказала, почему пришла на Лубянку в майке в защиту Сафронова В Москве за последнее время состоялись серии одиночных пикетов, которые начались в конце мая с акции журналиста и муниципального депутата Ильи Азара.
Национальная служба новостей 12:22
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
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Здоровье

Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России пока нет случаев, когда у переболевшего коронавирусом человека был отрицательный тест на антитела.
Комсомольская правда 14:11
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Эксперты отмечали, что Дания может разрешить использовать при строительстве газопровода новый тип судов.
Новые Ведомости вчера в 05:41
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Футбол

Гендиректором ФК «Спартак» назначен Шамиль Газизов

Московский футбольный клуб «Спартак» назначил Шамиля Газизова на должность генерального директора, сообщил журналистам владелец клуба Леонид Федун.
Коммерсантъ 16:03
Футбол

«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» выиграли в гостях у «Ростова» со счетом 2:1 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 15:50
Шоу-бизнес

Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи

Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor 08:42
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Общество

Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля

Интерфакс - Россия 08:43
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Общество

Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:35
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Авто

Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения

Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ 09:40
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Футбол

«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова

"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08:30
Армия и оружие

Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
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Кино

Вышел трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

Piter.tv 07:47
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Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
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Происшествия

Около 133 га леса сгорело за сутки в Воронежской области

Kursk.com 10:17
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Политика

Киев и республики Донбасса впервые достигли прямой договоренности

«Похоже, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин.
Взгляд.ру 14:40
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Политика

Володин раскритиковал решение ЕСПЧ по иску депутата Рашкина

Решение Европейского суда по правам человека о выплате депутату Валерию Рашкину 7,8 тысячи евро в качестве компенсации носит политический характер.
Городовой 04:10
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Политика

«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»

Lenta.ru вчера в 17:08
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Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
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Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину

Lenta.ru 16:02
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Футбол

Динамо (Киев) — Ворскла 1:1 (Завершён 2-й тайм)

В полуфинальных матчах «Ворскла» только в серии пенальти одолела «Мариуполь», а киевское «Динамо» уверено переиграло клуб первой украинской лиги «Минай».
ГЛАС.RU 03:10
Экономика

Мосбиржа запустит торги акциями Apple, Facebook и Microsoft в августе

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начнутся 17 августа 2020 года, рассказал журналистам глава управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций Владимир Овчаров.
РБК 09:33
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Общество

Полицейские разогнали протестующих у парламента Сербии

Ранее сообщалось, что протестующие предприняли попытку прорыва в здание Скупщины Сербии, полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.
РИА Новости 15:25
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Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

DixiNews вчера в 11:18
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Общество

Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
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