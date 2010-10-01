С 15 июля в Московской области смогут возобновить работу кинотеатры под открытым небом, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ранее в Подмосковье заработали автокинотеатры на парковках торговых центров.

Летние кинотеатры заработают в Подмосковье с 15 июля

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