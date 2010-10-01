Коронавирус
РИАМОЛетние кинотеатры заработают в Подмосковье с 15 июля
С 15 июля в Московской области смогут возобновить работу кинотеатры под открытым небом, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ранее в Подмосковье заработали автокинотеатры на парковках торговых центров.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Политика
Посольство США заявило о кампании против свободы прессы в России
Преследование журналистов в России напоминает кампанию против свободы прессы.
РБК вчера в 16:19
Политика
В Чехии на фоне дела Сафронова допустили ухудшение отношений с Россией
Из-за дела арестованного ФСБ по подозрению в госизмене и работе на чешские спецслужбы Ивана Сафронова отношения России и Чехии могут ухудшиться.
МонаВиста 15:02
Энергетика
Польская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула компании "Газпром экспорт" лишние 90 миллионов долларов, перечисленные в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ, говорится в сообщении PGNiG, опубликованном в среду.
РИА Новости 15:14
Общество
В МВД объяснили карантином запрет на одиночные пикеты
Собчак рассказала, почему пришла на Лубянку в майке в защиту Сафронова В Москве за последнее время состоялись серии одиночных пикетов, которые начались в конце мая с акции журналиста и муниципального депутата Ильи Азара.
Национальная служба новостей 12:22
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Здоровье
Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России пока нет случаев, когда у переболевшего коронавирусом человека был отрицательный тест на антитела.
Комсомольская правда 14:11
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Эксперты отмечали, что Дания может разрешить использовать при строительстве газопровода новый тип судов.
Новые Ведомости вчера в 05:41
Футбол
Гендиректором ФК «Спартак» назначен Шамиль Газизов
Московский футбольный клуб «Спартак» назначил Шамиля Газизова на должность генерального директора, сообщил журналистам владелец клуба Леонид Федун.
Коммерсантъ 16:03
Футбол
«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» выиграли в гостях у «Ростова» со счетом 2:1 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 15:50
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor 08:42
Общество
Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля
Интерфакс - Россия 08:43
Общество
Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:35
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ 09:40
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08:30
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
Политика
Киев и республики Донбасса впервые достигли прямой договоренности
«Похоже, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин.
Взгляд.ру 14:40
Политика
Володин раскритиковал решение ЕСПЧ по иску депутата Рашкина
Решение Европейского суда по правам человека о выплате депутату Валерию Рашкину 7,8 тысячи евро в качестве компенсации носит политический характер.
Городовой 04:10
Политика
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
Lenta.ru вчера в 17:08
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
Футбол
Динамо (Киев) — Ворскла 1:1 (Завершён 2-й тайм)
В полуфинальных матчах «Ворскла» только в серии пенальти одолела «Мариуполь», а киевское «Динамо» уверено переиграло клуб первой украинской лиги «Минай».
ГЛАС.RU 03:10
Экономика
Мосбиржа запустит торги акциями Apple, Facebook и Microsoft в августе
Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начнутся 17 августа 2020 года, рассказал журналистам глава управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций Владимир Овчаров.
РБК 09:33
Общество
Полицейские разогнали протестующих у парламента Сербии
Ранее сообщалось, что протестующие предприняли попытку прорыва в здание Скупщины Сербии, полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.
РИА Новости 15:25
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
DixiNews вчера в 11:18
Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07