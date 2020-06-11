Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЛетние веранды ресторанов и кафе откроются в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уведомил, что с пятницы, 12 июня, в регионе заработают летние веранды в ресторанах и кафе. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-1".
Читать в источнике
Комментировать10
Андрей Воробьев
Глобально мы не можем открыть пока торговые центры, это нас беспокоит... В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе, уже можно отдыхать на улице.
— Андрей Воробьев, российский политикРИА Новости 14:47

Подробнее о событии

В Подмосковье заработали летние веранды кафе и ресторанов

РИА Новости17:08

В Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе и ресторанах

ТАСС14:47

Названы условия работы летних кафе в Подмосковье

РИАМО15:30

Как столица и область возвращаются к привычной жизни: Собянин и Воробьев — о дальнейших шагах

Вести.Ru14:38

Воробьёв сообщил, что летние веранды в Подмосковье откроются 12 июня

RT на русском14:30

Летние веранды откроют в Подмосковье 12 июня

Подмосковье Сегодня14:42

Музеи в Подмосковье откроются с 15 июня

РБК15:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 18:40, Ашберн
Происшествия

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Коммерсантъ 13:33
13
Общество

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
39
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости 14:11
862
Экономика

Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам

Выход из грядущего кризиса банкиры видят в отказе от новых правительственных мер по поддержке граждан и бизнеса и переходу к поддержке самого банковского сектора.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 07:28
9
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК 17:02
3
Космос

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 03:19
Общество

Спрогнозированы сроки удвоения в России числа зараженных коронавирусом

Опрошенные «Известиями» эксперты поделились предположениями о том, достигнет ли Россия показателя в один миллион заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 18:16
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК 06:08
1,8K
Армия и оружие

Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР

Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com 13:05
58
Футбол

«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры

"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
48
Игры

Sony презентовала новый геймпад для консоли PlayStation 5

Компания Sony впервые презентовала новый беспроводной контроллер для консоли PlayStation 5, который получил название DualSense.
Известия 17:57
135
Происшествия

В Праге облили краской памятник Черчиллю

Известия 16:42
Игры

GTA V будет доступна на релизе консоли PlayStation 5

REGNUM 16:09
3
Происшествия

Михаил Ефремов появился в Telegram вопреки запрету на связь

Газета.Ru 07:26
214
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 15:33
215
Культура

Variety (США): компании США по производству кино- и телефильмов присматриваются к России (Variety)

Хотя производство художественных фильмов и телевизионных программ в настоящий момент приостановлено во всем мире из-за пандемии коронавируса, Россия становится более привлекательной для перспективного партнерства после отмены режима самоизоляции.
ИноСМИ 18:22
Киберспорт

Sony анонсировала ремейк Demon’s Souls для PS5

CyberSport.ru 16:58
Финансы

Индексы S&P 500 и Dow снизились после прогнозов ФРС

Индекс Dow Jones опустился на 1,04%, до 26.989,99 пункта, индекс S&P 500 потерял 0,53%, до 3.190,14 пункта.
Финансовая газета 05:07
Общество

Вторая волна коронавируса надвигается на США

Американцы вышли на акции протеста, презрев ограничительные меры. Теперь на Штаты надвигается вторая волна COVID-19.
Соловей.Инфо 11:45
15
Общество

Ученые спрогнозировали срок завершения эпидемии коронавируса в России

Конец эпидемии коронавируса в России, согласно прогнозу математической модели, будет в конце июля, следует из доклада ученых из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева.
Известия 18:22
66
Общество

Microsoft отказалась продавать полиции технологию распознавания лиц

Компания Microsoft заявила, что не станет продавать полиции свою технологию распознавания лиц. Об этом сообщила в твиттере организация ACLU.
Афиша Daily 16:09
Наука

Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок

Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения.
RuNews24.ru вчера в 09:03
12
Общество

В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России

Заявление директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» ститистики смертности от коронавируса в России, является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Известия 18:11
129
Политика

«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»

«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 09:42
62
Происшествия

Близкие простились с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Захаровым

В Москве простились с Сергеем Захаровым — водителем, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
Пятый канал 09:15
304
Кино

Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us

Российская газета 08 июня в 04:37
30
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:14
26
Наука

Ученые: музыка Моцарта снижает частоту приступов эпилепсии

Просмотрев записи пациентов, ученые пришли к выводу, что во время прослушивания музыка Моцарта количество приступов было меньше.
Сайт интересных новостей 14:18
2
Футбол

В «Челси» намекнули, что клуб подпишет Вернера

Форвард "Челси" Армандо Броя дал понять, что нападающий "РБ Лейпцига" Тимо Вернер перейдёт в лондонский клуб.
Sport.ru 16:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное