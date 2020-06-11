Глобально мы не можем открыть пока торговые центры, это нас беспокоит... В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе, уже можно отдыхать на улице.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уведомил, что с пятницы, 12 июня, в регионе заработают летние веранды в ресторанах и кафе. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-1".

Летние веранды ресторанов и кафе откроются в Подмосковье

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