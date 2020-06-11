Глобально мы не можем открыть пока торговые центры, это нас беспокоит... В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе, уже можно отдыхать на улице.

В Московской области разрешат открыть летние веранды в кафе и ресторанах уже с 12 июня, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

В Подмосковье с 12 июня откроются летние веранды в кафе и ресторанах

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