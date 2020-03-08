Общество

1rnd.ru1rnd.ruЛетняя погода может задержаться в Ростове на несколько дней

Жители Ростова уже несколько дней наслаждаются летней погодой. Дневная температура в районе +20 °C может оставаться в городе в течение ещё нескольких дней, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре сообщили о наступлении «лета» на юге России

Летняя погода установилась в регионах Южного федерального округа. Температура достигает 21 градуса тепла, такая погода задержится там на три-пять дней, сообщил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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