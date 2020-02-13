Армия и оружие
КоммерсантъЛетом 2020 года Пентагон проведет испытания гиперзвукового оружия
Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия летом этого года, сообщил глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. По его словам, 2020 год станет «ключевым» для разработки такого типа вооружений.
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Наука
Генетики обнаружили ДНК неизвестного вида гоминид в геноме африканцев
Общество
Финская журналистка оценила обеды в российских школах
Бесплатные горячие обеды в одной из школ Ленинградской области поразили финскую журналистку Черстин Крунвалль.
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На Амуре два автомобиля с рыбаками провалились под лед
Автомобили с возвращавшимися с рыбалки людьми провалились под лед на Амуре недалеко от Хабаровска, два человека погибли, один пострадал.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло на 116 человек
Число жертв коронавируса COVID-2019 в китайской провинции Хубэй возросло на 116 человек.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
Происшествия
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули новую теорию о том, как может распространяться коронавирус.
Происшествия
В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Футбол
«Динамо» сыграл вничью с «Кайратом» в товарищеском матче
Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с казахстанским "Кайратом" в товарищеском матче на сборе в Турции.
Культура
В Москве открывается выставка работ Анненкова
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Футбол
«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» в полуфинальном матче Кубка Испании
"Реал Сосьедад" нанес поражение клубу второго дивизиона чемпионата страны "Мирандесу" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу.
Культура
Захарова призналась в неуважении к Собчак
Биатлон
IBU открыл дело против биатлониста Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова.
Общество
Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
Общество
Россия приостановила чартерное авиасообщение с КНР
Вслед за регулярными рейсами приостановлено чартерное авиасообщение России с Китаем.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске сотрудники СК задержали мужчину, который в конце января оставил своих детей одних в московском аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону.
Экономика
Мишустин назвал очень дорогой ипотеку в России
Мишустин призвал сделать так, чтобы у банков не было возможности «накручивать» ипотечные ставки путем оптимизации операционных затрат и внутренних резервов банков, а также уточнения правил кредитования застройщиков и уменьшения стоимости фондирования.
Политика
Глава ЦИК назвала стоимость голосования по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование по поправкам в Конституцию может обойтись в 14 миллиардов рублей.
Общество
Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах
Телеведущая Алена Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своего поста в Instagram об абортах и демографии, сообщает «РИА Новости».
Хоккей
«Сибирь» впервые с 2016 года вышла в плей-офф КХЛ
Авто
Второй шоурум Aurus откроют в Москве в 2021 году
Второй автосалон российской марки Aurus планируется открыть в 2021 году в районе бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы, сообщает Autonews.ru.
Игры
Превью Outriders: новая игра от создателей Painkiller и Gears of War
В целом Outriders играется как гибрид Destiny, Borderlands и Gears of War.