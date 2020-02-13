Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъЛетом 2020 года Пентагон проведет испытания гиперзвукового оружия

Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия летом этого года, сообщил глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. По его словам, 2020 год станет «ключевым» для разработки такого типа вооружений.
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Летом 2020 года Пентагон проведет испытания гиперзвукового оружия

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