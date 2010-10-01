Футбол
ЧемпионатЛетом ЦСКА пытался подписать форварда «Барселоны»
В летнее трансферное окно московский ЦСКА предпринимал попытки подписать форварда «Барселоны» Карлеса Переса Сайоля. Об этом сообщает El Mundo Deportivo. Согласно информации источника, на 21-летнего форварда было много претендентов.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
Общество
Google и YouTube выплатят $170 млн штрафа за сбор данных о детях
Компания Google и ее сервис YouTube должны выплатить $170 млн за сбор персональных данных детей без согласия родителей.
Московский Комсомолец вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Кино
Главные премьеры недели в России по версии «Газеты.Ru»
"Работа без авторства" (" Werk ohne Autor"); Флориан Хенкель фон Доннерсмарк Спустя год после мировой премьеры в России стартует показ немецкой картины "Работа без авторства".
Газета.Ru вчера в 09:35
Экономика
АФК «Система» передумала продавать «Детский мир»
АФК "Система" владеет 52,1% ПАО "Детский мир".
Интерфакс вчера в 21:16
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Технологии
Сбербанк выберет 25 стартапов для своей экосистемы
«Проекты с лучшими промежуточными результатами участия в программе смогут получить не только инвестиции от Сбербанка — 6 млн руб. в виде конвертируемого займа, с дальнейшей конвертацией в 5% уставного капитала стартапа, но и возможность сотрудничества с крупнейшими игроками рынка», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 04:03
Гаджеты
USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4
Форум разработчиков USB (USB-IF), организация поддержки для продвижения и внедрения технологии USB, объявила о публикации спецификации USB4, крупного обновления для архитектуры USB следующего поколения, которая дополняет и основывается на существующем USB 3.2. и архитектуры USB 2.0.
Megaobzor.com вчера в 15:37
Волейбол
Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд.
Нева Спорт вчера в 14:28
Политика
Китай и США договорились о возобновлении переговоров
Министерство коммерции КНР проинформировало о том, что Пекин и Вашингтон договорились возобновить торговые переговоры.
Газета.Ru вчера в 22:56
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Политика
Собчак прибыла в Киев и нарвалась на вопрос "Чей Крым?"
Экс-кандидат в президенты России, известная телеведущая Ксения Собчака прибыла в Киев, где дала интервью журналистам радио «НВ».
Военное обозрение 00:31
Общество
Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку
Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку, разместив в своем Instagram видео с фестиваля "Атамановские кулачки".
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Армия и оружие
В Гватемале в пяти провинциях введен комендантский час
Правительство Гватемалы в среду, 4 сентября, объявило «осадное положение» в пяти провинциях: Альта-Верапас, Эль-Прогресо, Исабаль, Петен и Сакапа с целью восстановления контроля после убийства трех солдат, предположительно наркоторговцами.
REGNUM 01:07
Политика
Глава Гонконга рассказала о причинах протестов
Массовые протесты населения, охватившие Гонконг с начала лета, связаны не только с попыткой продвижения малопопулярного закона об экстрадиции, но вышли "далеко за его пределы".
ТАСС 01:05
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ 03 сентября в 14:44
Политика
Предложение об «особом статусе» в ЕС не устроило Украину
Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».
Евразия Daily вчера в 21:42
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 03 сентября в 07:05
Происшествия
Число погибших при взрыве на фабрике в Индии достигло 20
По меньшей мере 20 человек погибли, а 12 получили травмы в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в городе Батала на севере Индии.
Известия вчера в 10:18
Теннис
Надаль обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал US Open
В полуфинале US Open Рафаэль Надаль сыграет против итальянца Маттео Берреттини, который обыграл француза Гаэля Монфиса в четвертьфинале.
Нева Спорт 01:06
Происшествия
В Туве женщина задушила племянницу за плохой уход за коровами
В Туве женщину заподозрили в убийстве собственной племянницы из-за плохого ухода за коровами.
Известия вчера в 22:50
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 03 сентября в 08:17
Общество
Греф предложил избавиться от экзаменов
Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Известия вчера в 23:47
Финансы
Глава «Открытия» предрек два снижения ставок ЦБ до конца года
ЦБ РФ не ограничится одним снижением ключевой ставки в сентябре, скорее всего, регулятор до конца года пойдет на смягчение политики еще раз, считает глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.
Интерфакс вчера в 23:26
Экономика
ПФР предлагает пересмотреть выплаты пенсионных накоплений
Как подсчитали аналитики, пороговая сумма накоплений составляет порядка 177 тыс. руб. Пенсионный фонд предлагает пересмотреть этот механизм и поднять планку до 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 г. Он составляет 8 тыс. 846 руб. Таким образом, отмечает издание, вырастет доля россиян, получающих накопительную пенсию как единовременную выплату.
Вести.Финанс 01 сентября в 23:49
Интернет
419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть
На открытом сервере, не защищённом паролем, содержалось более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей из разных стран.
REGNUM 00:56
Шоу-бизнес
Микки Рурк напугал фанатов лицом после очередной операции
Серия пластических операций в течение всей жизни сильно изменила внешность Рурка.
Uznayvse.ru вчера в 08:53