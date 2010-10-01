Футбол

ЧемпионатЧемпионатЛетом ЦСКА пытался подписать форварда «Барселоны»

В летнее трансферное окно московский ЦСКА предпринимал попытки подписать форварда «Барселоны» Карлеса Переса Сайоля. Об этом сообщает El Mundo Deportivo. Согласно информации источника, на 21-летнего форварда было много претендентов.
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