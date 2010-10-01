Футбол
ЧемпионатЛетом ЦСКА пытался подписать форварда «Барселоны»
В летнее трансферное окно московский ЦСКА предпринимал попытки подписать форварда «Барселоны» Карлеса Переса Сайоля. Об этом сообщает El Mundo Deportivo. Согласно информации источника, на 21-летнего форварда было много претендентов.
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Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Кино
Владимир Путин поздравил с юбилеем бабушку Ивана Урганта
4 сентября бабушке Урганта исполнилось 90 лет. Со знаменательным событием женщину поздравил президент РФ Владимир Путин.
Телепрограмма 06:28
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Политика
Совбез Белоруссии объяснил укрепление границы с Украиной
3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за потока нелегального оружия, а там, где оружие оказывается в руках «у обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма».
Известия 16:10
Гаджеты
Ноутбук Acer Swift 5 установил рекорд по лёгкости
На выставке IFA 2019 компания Acer представила новую версию ноутбука Swift 5. Как подчёркивает производитель, это самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук с поддержкой дискретных видеокарт.
Ferra 09:07
Политика
Палата общин Великобритании одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, являющийся сторонником Brexit даже в "жестком" варианте, призывал голосовать против данного законопроекта, однако буквально накануне он потерял рабочее большинство в парламенте после того, как часть консерваторов, не согласных с политикой своего лидера, отказались его поддержать.
Газета.Ru 17:10
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия 15:21
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Общество
Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде
Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:13
Интернет
Twitter приостановил возможность оставлять записи с помощью SMS
Пользователи Twitter некоторое время не смогут публиковать записи в социальной сети посредством SMS.
РЕН ТВ 17:18
Политика
Трамп допустил возможность встречи с Роухани на Генассамблее ООН
Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на Генассамблее ООН в конце сентября.
Известия 13:34
Шоу-бизнес
Мама Децла призналась, что носит одежду покойного сына
Мама Децла Ирина Толмацкая не может смириться с горькой утратой.
Вокруг ТВ 14:31
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов штурмовика Су-25УБ обнаружены на месте крушения самолёта в Ставропольском крае.
RT на русском 05:43
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Общество
Москвичей предупредили о затяжном дожде
Москвичей предупредили о сильном затяжном дожде, который накроет столицу в ближайшие сутки.
Москва 24 10:55
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
Кино
«Чтиво для дебилов». Пять комиксов об истории для министра Мединского
Пока любители комиксов ехидничают и постят мемы, «Фонтанка» подобрала пять графических романов о прошлом, которые полезно прочитать всем.
Фонтанка.Ру 16:23
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости 12:28
Гаджеты
ASUS представила мощный игровой смартфон ROG Phone II
Официально представлен новый игровой смартфон ROG Phone II Ultimate Edition, который обладает 1 терабайтом встроенной памяти.
Vevby.ru 15:06
Здоровье
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16