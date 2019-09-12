В летнее трансферное окно футбольные агенты заработали на переходах своих клиентов свыше $ 500 млн. Об этом сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Fifa Tms. Согласно информации источника, минувшим летом в футболе состоялось 8746 трансферов, которые оценивались в сумму не менее чем $ 1 млн.

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