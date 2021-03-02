Актриса Анна Семенович рассталась с молодым бойфрендом накануне дня рождения

Накануне в день своего 40-летнего юбилея Семенович разместила в своём аккаунте Instagram фотографию, на которой она предстаёт с букетом тюльпанов. instagram.com/ann_semenovich/ В подписи к публикации бывшая солистка группы "Блестящие" объявила, что приняла решение расстаться с избранником, потому что он пока умел "только казаться", а "не быть".