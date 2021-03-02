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Известия
Известия

Летом банки обяжут обратно выкупать проданные обманом продукты

ЦБ получит право запрещать продажу определенных финансовых продуктов, если клиентам будет предоставляться неверная или неполная информация о рисках. А при нарушении законных интересов и прав потребителей, сможет требовать от банков обратно выкупать продукты и возмещать расходы физлицам.В источнике
С чего всё началось

План на лето: банки заставят выкупать назад обманом проданные продукты

Согласно законопроекту, Центробанк будет наделен новыми полномочиями. Так, регулятор сможет обязывать банки выкупать у клиентов обратно те продукты, которые были проданы с нарушением прав граждан. Например, когда обманом под видом одного инструмента был реализован другой.
Известия16:01
Подробнее о событии

Российские банки заставят выкупать проданные обманом услуги

Телеканал 360°19:28

ЦБ обяжет банки выкупать у граждан навязанные обманом продукты

Life.ru21:34

«Известия»: закон о мисселинге банков может вступить в силу летом

ТАСС20:30

Банки обяжут обратно выкупать проданные обманом продукты

Московский Комсомолец23:01

В Госдуме обяжут банки выкупать обратно обманом проданные услуги

URA.Ru17:29

Банки могут обязать выкупать обратно навязанные гражданам услуги

РЕН ТВ16:09

Летом банки обяжут обратно выкупать проданные обманом продукты

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