ЦБ получит право запрещать продажу определенных финансовых продуктов, если клиентам будет предоставляться неверная или неполная информация о рисках. А при нарушении законных интересов и прав потребителей, сможет требовать от банков обратно выкупать продукты и возмещать расходы физлицам.

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С чего всё началось План на лето: банки заставят выкупать назад обманом проданные продукты Согласно законопроекту, Центробанк будет наделен новыми полномочиями. Так, регулятор сможет обязывать банки выкупать у клиентов обратно те продукты, которые были проданы с нарушением прав граждан. Например, когда обманом под видом одного инструмента был реализован другой. Известия 16:01