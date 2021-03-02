Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Летом банки обяжут обратно выкупать проданные обманом продукты

ЦБ получит право запрещать продажу определенных финансовых продуктов, если клиентам будет предоставляться неверная или неполная информация о рисках. А при нарушении законных интересов и прав потребителей, сможет требовать от банков обратно выкупать продукты и возмещать расходы физлицам.В источнике
С чего всё началось

План на лето: банки заставят выкупать назад обманом проданные продукты

Согласно законопроекту, Центробанк будет наделен новыми полномочиями. Так, регулятор сможет обязывать банки выкупать у клиентов обратно те продукты, которые были проданы с нарушением прав граждан. Например, когда обманом под видом одного инструмента был реализован другой.
Известия16:01
Подробнее о событии

ЦБ обяжет банки выкупать у граждан навязанные обманом продукты

Life.ru21:34

«Известия»: закон о мисселинге банков может вступить в силу летом

ТАСС20:30

Летом банки обяжут обратно выкупать проданные обманом продукты

Известия16:15

В Госдуме обяжут банки выкупать обратно обманом проданные услуги

URA.Ru17:29

Банки обяжут обратно выкупать проданные обманом продукты

Парламентская газета16:50

Банки могут обязать выкупать обратно навязанные гражданам услуги

РЕН ТВ16:09

Российские банки заставят выкупать проданные обманом услуги

Телеканал 360°19:28
Интересное

Бастрыкин поручил начать проверку из-за призывов к суициду в TikTok

Глава СК Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку из-за распространения в соцсети TikTok призывов к совершению самоубийства, направленных на детей, говорится в сообщении ведомства.
РБКвчера в 13:05

Водитель Toyota Crown пострадал после столкновения с поездом в Пионерах

Сегодня, 3 марта, в 12:58 по местному времени на железнодорожном переезде в селе Пионеры Холмского района водитель легкового автомобиля Toyota Crown проигнорировал запрещающие сигналы светофорной сигнализации и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.
Сахалин.Инфо21:44