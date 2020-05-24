Экстремальная жара ожидается в июне и июле на всей территории столичного региона, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в ответ на соответствующий запрос.

с чего всё началось

На всей территории московского региона в июне и июле ожидается экстремально высокая температура воздуха.

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