После распада СССР россияне начали забывать значение слова дефицит, и вот он может возникнуть вновь. Об этом сообщают несколько источников в среде производителей сахара. После того, как с подачи президента Путина цены на сахар подверглись заморозке, то он стал одним из самых дешевых в мире.

С чего всё началось Российские потребители летом могут столкнуться с дефицитом сахара, рассказали VTimes сотрудники компаний, торгующих сахаром, и другие участники рынка. Forbes вчера в 06:31