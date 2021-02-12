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Апрал
Апрал

Летом в России может возникнуть дефицит сахара, на который Путин приказал заморозить цены

После распада СССР россияне начали забывать значение слова дефицит, и вот он может возникнуть вновь. Об этом сообщают несколько источников в среде производителей сахара. После того, как с подачи президента Путина цены на сахар подверглись заморозке, то он стал одним из самых дешевых в мире.В источнике
Апрал
Московский Комсомолец
Lenta.ru
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Труд
Национальная служба новостей
Инфо24
С чего всё началось
Российские потребители летом могут столкнуться с дефицитом сахара, рассказали
 VTimes сотрудники компаний, торгующих сахаром, и другие участники рынка.
Подробнее о событии

Россияне могут столкнуться с дефицитом сахара летом

News.ruвчера в 14:02

Сахарком небогаты? Россиянам придётся несладко

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В России к лету может возникнуть дефицит сахара из-за «заморозки» цены

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Lenta.ruвчера в 10:41

Россия оказалась под угрозой дефицита сахара

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Участники рынка предупредили о дефиците сахара летом 2021 года

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СМИ сообщили об угрозе дефицита сахара в России

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