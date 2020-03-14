Общество

Вести.RuВести.RuЛетящий в Москву «Суперджет» подал сигнал тревоги и снизился

Пассажирский "Суперджет-100", который летит в Москву из Будапешта, подал сигнал тревоги и снизился до высоты в 4500 метров. Сейчас он пролетает на этой высоте над территорией Польши.
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На подавшем сигнал тревоги самолете Будапешт - Москва сработал датчик поломки кондиционера

ТАСС07:17

Летевший в Москву SSJ-100 подал сигнал тревоги

Lenta.ru06:16

СМИ: Летящий в Москву пассажирский самолет подал сигнал тревоги

Вечерняя Москва06:40

На борту летящего в Москву Superjet «Аэрофлота» возникла нештатная ситуация

Фонтанка.Ру06:20

Пассажирский самолет Будапешт — Москва подал сигнал тревоги

РИА Новости07:24

SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера

Коммерсантъ07:19

Самолет Будапешт-Москва резко снизился и подал сигнал тревоги

Известия06:33
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Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
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Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".
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Правительство Мишустина назвало новой реальностью нефть по 35 долларов

Цены на топливо опускались почти до 30 долларов за баррель.
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Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта

Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
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Общество

В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение

На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
REGNUM 06:09
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В ЛНР ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
РИА Новости 05:17
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Госдума приняла поправки в бюджет для реализации послания президента

Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета РФ на 2020–2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 12 марта в 07:18
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос вчера в 10:24
Армия и оружие

Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе

На 15 марта запланировано первое совместное российско-турецкое патрулирование трассы М-4, добавили в военном ведомстве.
РИА Новости 04:04
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Общество

Илон Маск: люди скорее погибнут в автокатастрофе, чем от коронавируса

Генеральный директор SpaceX Илон Маск сказал своим сотрудникам, что они скорее погибнут в аварии, чем скончаются от коронавируса.
Газета.Ru 07:20
Путешествия

Ростуризм разъяснил порядок возврата денег за отмененные путешествия

Деньги, потраченные на приобретение туристических путевок можно вернуть полностью или за минусом расходов туроператора в зависимости от причин отказа от поездки, разъяснил 14 марта Ростуризм на своем сайте.
Красная весна 04:29
Музыка

Группа Little Big презентовала песню для «Евровидения»

Группа Little Big, которую выбрали от России для выступления на «Евровидении» (16+), представила трек, который прозвучит на конкурсе.
Пенза-Пресс вчера в 05:34
Общество

У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Газета.Ru 05:06
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru 02:21
Политика

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Газета.Ru 04:40
Армия и оружие

Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы

Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Газета.Ru 05:12
Футбол

Футболист сборной России Головин подписал новый контракт с «Монако»

Новый контракт Головина с «Монако» рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее действовавшее соглашение было продлено ровно на год.
РБК 03:55
Политика

Индонезия отказалась от покупки от российских истребителей

Индонезия отказалась от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35. Причиной стали угрозы со стороны США.
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Фигурантам дела Абызова ужесточили обвинение

Как сообщил ТАСС адвокат гендиректора группы "Ру-ком" Николая Степанова Григорий Иванищев, следователи переквалифицировали фигурантам обвинение с участия в преступном сообществе на его создание.
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Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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Общество

Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса

Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
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В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус

Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
РИА Новости 06:29
Общество

Apple закрывает магазины по всему миру

Американская корпорация Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.
Газета.Ru 05:37
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Уголовное дело возбуждено из-за разлива мазута в Находке

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Общество

64% россиян собираются голосовать за поправки в Конституцию

87% россиян знают, что в скором времени должно пройти голосование по поправкам в Конституцию России. Это на 3% больше, чем пять дней назад.
Челябинск Сегодня вчера в 03:15
Общество

Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны

Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
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Футбол

Аутсайдер АПЛ предложил аннулировать сезон

Карен Брэди, занимающая должность председателя правления «Вест Хэм Юнайтед», предложила аннулировать результаты нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги (АПЛ), который был приостановлен на фоне угрозы заражения коноравирусом.
Lenta.ru 06:58
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