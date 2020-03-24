Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЛев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением (на коронавирус).
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с чего всё началось

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Лучший друг Владимир Винокур уже навестил семейство.
Московский Комсомолец08:29

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Лев Лещенко лег на обследование в больницу в Коммунарке

ТАСС09:36

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК09:20

Лев Лещенко с женой попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Комсомольская правда08:55

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс09:10

Лев Лещенко лег на обследование в больницу в Коммунарке

РИА Новости09:17

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru08:37

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Московский Комсомолец08:29
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Футбол

Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Metaratings 15:40
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим

Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями городские власти еще раз настоятельно рекомендуют соблюдать домашний режим.
ТВ Центр вчера в 04:36
Наука

Представлен высокоскоростной микроскоп для анализа работы мозга

Эксперты из Калифорнийского университета в Беркли представили высокоскоростной микроскоп для анализа работы мозга.
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Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Наука

«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса в легких

ToDay News Ufa вчера в 14:45
Происшествия

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

REGNUM 08:31
Здоровье

Berlingske (Дания): Россия протестировала на коронавирус 163 тысячи человек, но нашла меньше заболевших, чем остальные (Berlingske)

Россия относится к числу стран, которые проверили на коронавирус больше всего людей.
ИноСМИ 17:14
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Evo-rus.com 10:45
Общество

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
Шоу-бизнес

Оксана Федорова выбыла из шоу «Маска» на НТВ

Актуальные Новости 07:44
Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
Политика

Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
Коммерсантъ 13:50
Гаджеты

Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
The GEEK 06:38
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru 17:03
Экономика

Торговля обналичила коронавирус

Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось

Количество заболевших COVID19 (коронавирусной инфекцией) в Башкирии увеличилось с трех до четырех.
News102.ru 13:28
Общество

В Петербурге выявлен еще один случай коронавируса

В Петербурге под вечер врачи диагностировали еще один случай коронавируса.
АБН 13:21
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru 12:42
Общество

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Интерфакс 12:39
Игры

В Plague Inc. появится режим со спасением мира от пандемии

Игромания.ру 08:31
Экономика

Эксперты ухудшили прогноз по потерям авиакомпаний из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса доходы мировых авиакомпаний от пассажирских перевозок сократятся на 44% или $252 млрд по сравнению с показателями 2019 года.
РБК 16:10
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Здоровье

Китайские СМИ сообщают о появлении нового смертельного вируса

Авторы Global Times сообщают, что причиной смерти мужчины стал Hantavirus, который журналисты назвали новым смертельным вирусом.
ПолитРоссия 13:35
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат.
РБК вчера в 11:47
Авто

Genesis обновил комплектации седана Genesis G90

Компания Genesis обновила комплектации флагманского седана Genesis G90 2021 модельного года.
Автоновости дня вчера в 06:13
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
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Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса

Kinonews.ru 16:08
Общество

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
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