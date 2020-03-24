Коронавирус
ИнтерфаксЛев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением (на коронавирус).
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с чего всё началось
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Лучший друг Владимир Винокур уже навестил семейство.Московский Комсомолец08:29
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Лев Лещенко с женой попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Комсомольская правда08:55
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