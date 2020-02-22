Видео содержит откровенные сцены. Сейчас немецкий исполнитель отправился в тур с новой программой по Европе, России и странам СНГ. Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал проект Линдеманна и посоветовал певцу не выступать на территории нашей страны.

с чего всё началось

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что солист Rammstein Тилль Линдеманн пытается "попиариться", делая "омерзительные" видеоклипы. Об этом он сказал в интервью "Говорит Москва".

Кино Дженнифер Лоуренс снимется в фильме Адама МакКея Известная актриса Дженнифер Лоуренс получила одну из ключевых ролей в новой картине Адама МакКея «Не смотри вверх».

Происшествия Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.

Биатлон В Италии полиция обыскала российских биатлонистов Итальянская полиция провела обыски в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича.

Политика Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов "В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как сын обгоняет его на лыжах Макс не без гордости отметил, что ему уже сложно угнаться за сыном, а поклонники юмориста тут же забросали обсуждения восторженными комментариями и комплиментами.

Общество Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200 Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.

Политика Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк улетела отдыхать в Италию По мнению фолловеров, разгуливать по Италии и есть местные трюфели с пельменями несколько неэтично, в то время, как мать Анны Заворотнюк находится в Москве в тяжелейшем состоянии.