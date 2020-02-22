Общество

Газета.RuГазета.RuЛев Лещенко назвал порноклип Линдеманна омерзительным

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что солист Rammstein Тилль Линдеманн пытается "попиариться", делая "омерзительные" видеоклипы. Об этом он сказал в интервью "Говорит Москва".
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Лещенко раскритиковал Линдеманна за откровенный клип: не надо лезть в чужой огород со своими уставами

Видео содержит откровенные сцены. Сейчас немецкий исполнитель отправился в тур с новой программой по Европе, России и странам СНГ. Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал проект Линдеманна и посоветовал певцу не выступать на территории нашей страны.
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Лев Лещенко назвал порноклип Линдеманна омерзительным

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Тилль Линдеманн
Немецкий музыкант
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт. Принимал участие в записи некоторых песен групп Apocalyptica, Puhdys и Emigrate. Автор сборников стихов «Messer», «In stillen Nächten», снялся в 8 фильмах. Имеет образование пиротехника.
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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
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