Общество
Газета.RuЛев Лещенко назвал порноклип Линдеманна омерзительным
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что солист Rammstein Тилль Линдеманн пытается "попиариться", делая "омерзительные" видеоклипы. Об этом он сказал в интервью "Говорит Москва".
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Лещенко раскритиковал Линдеманна за откровенный клип: не надо лезть в чужой огород со своими уставами
Видео содержит откровенные сцены. Сейчас немецкий исполнитель отправился в тур с новой программой по Европе, России и странам СНГ. Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал проект Линдеманна и посоветовал певцу не выступать на территории нашей страны.Говорит Москва06:57
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