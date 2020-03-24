Коронавирус
Московский КомсомолецЛев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке
Как стало известно «МК», семья Лещенко была госпитализирована на днях — медики частной скорой помощи определили двустороннее воспаление легких. Диагноз коронавирус пока не подтвердился. Певца и его вторую половину госпитализировали скорее в профилактических целях.
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с чего всё началось
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Лучший друг Владимир Винокур уже навестил семейство.Московский Комсомолец08:29
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«Крепче Льва Валерьяновича нет никого в этой стране!»: Винокур рассказал о состоянии Лещенко
Комсомольская правда10:44
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Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
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Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Футбол
Экс-игрок «Тамбова» Бенито: «Киевское «Динамо» точно сильнее «Зенита»
Нападающий киевского «Динамо» Бенито, ранее выступавший за «Тамбов», в интервью сайту sportarena.com сравнил украинские команды с российскими.
Общество
В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры
Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
Общество
Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии
Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
Политика
Турцию заподозрили в намерении вторгнуться в Сирию на фоне пандемии
Турция может начать новое вторжение в Сирию на фоне пандемии коронавируса, чтобы отвлечь местные СМИ от этой темы, пишут израильские СМИ.
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Хоккеист Мозякин не стал продлевать контракт с «Металлургом»
Хоккеист, которому 30 марта исполнится 39 лет, стал свободным агентом. Контракт Мозякина с "Металлургом" закончился.
Авто
Опубликовали первые изображения нового Renault Sandero
Сбоку Sandero третьей генерации будет выглядеть значительно солиднее за счет новых дверных ручек и боковых зеркал, сделанных в стиле более дорогих моделей бренда.
Политика
В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован
Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ поручило ряду министерств и ведомств организовать депортацию поездом граждан Украины из РФ и граждан России с украинской территории.
Путешествия
Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая
Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Спорт
Олимпиада в Японии откладывается
Обновлено в 19:46 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года.
Энергетика
Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет
Мировое потребление нефти, которое обычно держится на уровне 100 миллионов баррелей в день, в ближайшие месяцы может сократиться на 10-25 процентов.
Общество
В Индии ввели всеобщий карантин — для 1,3 миллиарда человек
В Индии ввели всеобщий карантин из-за коронавируса, 1,3 миллиарда жителей страны запрещено покидать свои дома в ближайшие три недели.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Общество
Собчак раскритиковала действия Центробанка во время пандемии
Ксения Собчак прокомментировала меры, которые Центробанк России порекомендовал соблюдать во время распространения коронавируса.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Интернет
YouTube снизит качество видео по всему миру
Руководство YouTube согласилось временно снизить качество картинки для пользователей во всем мире, включая Россию.
Экономика
Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей
Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
Здоровье
Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии
Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Здоровье
В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию
Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Авто
Появились первые фото салона нового Hyundai Tucson
Здоровье
Минздрав разрешил назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом
19 марта ВОЗ отменила ранее распространенную рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении пациентов с коронавирусом.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Религия
РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы
Русская православная церковь пока не рассматривает вопрос ограничения доступа в храмы в связи с распространением коронавируса, но не исключает, что прибегнет к этой мере ради профилактики инфекции.
Политика
Бжания победил на выборах президента Абхазии
Лидер оппозиции Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии благодаря собранным 56,5% голосов.