Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЛев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Как стало известно «МК», семья Лещенко была госпитализирована на днях — медики частной скорой помощи определили двустороннее воспаление легких. Диагноз коронавирус пока не подтвердился. Певца и его вторую половину госпитализировали скорее в профилактических целях.
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с чего всё началось

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Лучший друг Владимир Винокур уже навестил семейство.
Московский Комсомолец08:29

Подробнее о событии

«Крепче Льва Валерьяновича нет никого в этой стране!»: Винокур рассказал о состоянии Лещенко

Комсомольская правда10:44

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Московский Комсомолец08:29

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК09:20

Лев Лещенко лег на обследование в больницу в Коммунарке

РИА Новости09:17

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс09:10

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru08:37

Лев Лещенко лег на обследование в больницу в Коммунарке

ТАСС09:36
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Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
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Экс-игрок «Тамбова» Бенито: «Киевское «Динамо» точно сильнее «Зенита»

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Общество

В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

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Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
РИА Новости 09:06
Политика

Турцию заподозрили в намерении вторгнуться в Сирию на фоне пандемии

Турция может начать новое вторжение в Сирию на фоне пандемии коронавируса, чтобы отвлечь местные СМИ от этой темы, пишут израильские СМИ.
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Авто

Опубликовали первые изображения нового Renault Sandero

Сбоку Sandero третьей генерации будет выглядеть значительно солиднее за счет новых дверных ручек и боковых зеркал, сделанных в стиле более дорогих моделей бренда.
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В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ поручило ряду министерств и ведомств организовать депортацию поездом граждан Украины из РФ и граждан России с украинской территории.
REGNUM 14:17
Путешествия

Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая

Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
РИА Новости 14:01
Спорт

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Обновлено в 19:46 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года.
BFM.ru 10:18
Энергетика

Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет

Мировое потребление нефти, которое обычно держится на уровне 100 миллионов баррелей в день, в ближайшие месяцы может сократиться на 10-25 процентов.
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В Индии ввели всеобщий карантин из-за коронавируса, 1,3 миллиарда жителей страны запрещено покидать свои дома в ближайшие три недели.
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Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Evo-rus.com 10:45
Общество

Собчак раскритиковала действия Центробанка во время пандемии

Ксения Собчак прокомментировала меры, которые Центробанк России порекомендовал соблюдать во время распространения коронавируса.
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Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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YouTube снизит качество видео по всему миру

Руководство YouTube согласилось временно снизить качество картинки для пользователей во всем мире, включая Россию.
Вести.Ru 13:53
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Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
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Здоровье

Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Космос

Китай успешно вывел на орбиту группу спутников «Яоган-30»

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В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию

Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Красная весна 12:03
Авто

Появились первые фото салона нового Hyundai Tucson

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Минздрав разрешил назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом

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Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
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РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы

Русская православная церковь пока не рассматривает вопрос ограничения доступа в храмы в связи с распространением коронавируса, но не исключает, что прибегнет к этой мере ради профилактики инфекции.
Интерфакс 12:18
Политика

Бжания победил на выборах президента Абхазии

Лидер оппозиции Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии благодаря собранным 56,5% голосов.
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