Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Лучший друг Владимир Винокур уже навестил семейство.

с чего всё началось

Медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких, однако в целях профилактики их решили госпитализировать. Диагноз «коронавирус» ни у певца, ни у его супруги пока не подтвержден. Лещенко в больнице навестил Владимир Винокур.

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Экономика Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.

Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян «В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Общество В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.

Общество В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.

Общество В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.

Общество Индия перешла на строгий трехнедельный карантин Общенациональный трехнедельный карантин объявлен в Индии. Как пишет «Интерфакс», об этом премьер Нарендра Моди сообщил в обращении к нации.

Общество Назван средний возраст погибших от коронавируса Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.

Политика МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

Футбол Мальдини рассказал, как протекает его заболевание коронавирусом По данным, опубликованным на сайте университета Джона Хопкинса, в Италии коронавирусом заразились 63927 человек, из которых более шести тысяч скончались.

Общество Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19.

Общество Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".