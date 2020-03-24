Коронавирус
Lenta.ruЛев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких, однако в целях профилактики их решили госпитализировать. Диагноз «коронавирус» ни у певца, ни у его супруги пока не подтвержден. Лещенко в больнице навестил Владимир Винокур.
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с чего всё началось
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Лучший друг Владимир Винокур уже навестил семейство.Московский Комсомолец08:29
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Лев Лещенко с женой попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Комсомольская правда08:55
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«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса в легких
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Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
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Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
Армия и оружие
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Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
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Общество
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Авто
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Три военнослужащих ВМС США на авианосце «Теодор Рузвельт» заболели новым коронавирусом.
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Общество
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На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.