Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЛев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких, однако в целях профилактики их решили госпитализировать. Диагноз «коронавирус» ни у певца, ни у его супруги пока не подтвержден. Лещенко в больнице навестил Владимир Винокур.
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с чего всё началось

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Лучший друг Владимир Винокур уже навестил семейство.
Московский Комсомолец08:29

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Лев Лещенко лег на обследование в больницу в Коммунарке

ТАСС09:36

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК09:20

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Московский Комсомолец08:29

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс09:10

Лев Лещенко с женой попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Комсомольская правда08:55

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru08:37

Лев Лещенко лег на обследование в больницу в Коммунарке

РИА Новости09:17
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Наука

«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса в легких

ToDay News Ufa вчера в 14:45
Экономика

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
РБК 11:40
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
Политика

В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован

В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
REGNUM 14:17
Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Общество

В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит

С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
Профиль 13:09
Общество

В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом

Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
Бизнес-газета 08:54
Общество

Индия перешла на строгий трехнедельный карантин

Общенациональный трехнедельный карантин объявлен в Индии. Как пишет «Интерфакс», об этом премьер Нарендра Моди сообщил в обращении к нации.
BFM.ru 14:50
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Общество

Назван средний возраст погибших от коронавируса

Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.
Городовой 02:56
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

National Interest: российский Т-95 мог стать кошмаром для НАТО. Танк был мобильным, хорошо бронированным и с большой огневой мощью.
Piter.tv 05:24
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
Политика

Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
Коммерсантъ 13:50
Армия и оружие

Правительство нацсогласия увидело угрозу Ливии в наемниках

Военные из других стран могут занести коронавирус в Ливию. Правительство национального согласия (ПНС) увидело угрозу Ливии в наемниках.
Piter.tv 03:28
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM вчера в 03:27
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Происшествия

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

РБК 09:26
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

РБК 11:11
Игры

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ вчера в 10:13
Общество

В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Эхо Москвы 07:05
Энергетика

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Lenta.ru 14:56
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд

RT на русском 05:43
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Футбол

Мальдини рассказал, как протекает его заболевание коронавирусом

По данным, опубликованным на сайте университета Джона Хопкинса, в Италии коронавирусом заразились 63927 человек, из которых более шести тысяч скончались.
ODDS.ru 07:24
Авто

Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Армия и оружие

Три военнослужащих американского авианосца заболели коронавирусом

Три военнослужащих ВМС США на авианосце «Теодор Рузвельт» заболели новым коронавирусом.
Известия 15:20
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19.
Телеканал Санкт-Петербург 04:14
Общество

Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:46
Здоровье

На Украине 84 человека заразились коронавирусом

На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
РЕН ТВ 04:39
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