Льва Лещенко выписали из Коммунарки после пневмонии. Результаты анализов на коронавирус у народного артиста отрицательные. В процессе нашего разговора любимец публики ждал результатов КТ, после чего надеялся выписаться из больницы.

с чего всё началось

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