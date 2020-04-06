Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЛев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке

78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
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с чего всё началось

Лев Лещенко: «В дверях врач мне сказал: «Выматывайтесь!»

Льва Лещенко выписали из Коммунарки после пневмонии. Результаты анализов на коронавирус у народного артиста отрицательные. В процессе нашего разговора любимец публики ждал результатов КТ, после чего надеялся выписаться из больницы.
Московский Комсомолец06:20

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Лев Лещенко заявил о выздоровлении от коронавируса и выписке из больницы

РБК08:56

Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

News.ru10:36

Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

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Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

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Лещенко раскрыл подробности болезни Игоря Николаева

Московский Комсомолец08:50

Заразившегося COVID-19 Лещенко вскоре выпишут из больницы

Интерфакс05:55
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Общество

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Газета.Ru 11:48
Общество

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
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Коммерсантъ вчера в 08:52
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Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
Общество

Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России

Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.
News.ru 05:30
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
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Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
Общество

В России на поддержку семей с детьми направят около 200 млрд рублей

На поддержку семей с детьми в РФ будет направлено около 200 млрд рублей, 140 из них - на поддержку семей, где есть дети в возрасте от трех до семи лет.
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РБК 02:39
Происшествия

В Ленобласти зарегистрирован первый случай смерти пациента с COVID-19

В Ленинградской области 6 апреля, предварительно, зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили 47news в администрации Всеволожского района.
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Общество

В депздраве Москвы назвали обязательные к дезинфекции предметы

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы назвали предметы, которые в первую очередь нуждаются в дезинфекции, чтобы обезопасить себя от заражения COVID-19.
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Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
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Бизнесмена с огнестрельным ранением госпитализировали на Украине

Николаев, Украина, 6 апреля 2020, 16:04 — REGNUM В Николаеве огнестрельное ранение получил бизнесмен Михаил Т. по прозвищу «Мультик», сообщил 6 апреля местный ресурс «НикВести».
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Культура

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Глава банка JPMorgan предупредил о тяжелой рецессии в США

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Александр Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции

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Швеция без карантина: главный эпидемиолог страны рассказал о ситуации

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Американцы готовят морскую пехоту к конфликту с Китаем

В документе под названием Force Design 2030 ("Облик сил 2030") указано, что основное внимание должно сместиться от участия в контртеррористических операциях к возможным крупномасштабным конфликтам с Россией или Китаем.
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С 6 по 20 апреля на сайте онлайн-проекта в новом разделе театра «Балет Москва» зрители смогут посмотреть запись балетного спектакля в стиле техно «Эгопоинт».
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Огурцы и помидоры пополнили список товаров, при закупках которых государство дает приоритет отечественным производителям.
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Здоровье

Составлен портрет типичной жертвы коронавируса

Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.
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Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер.
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