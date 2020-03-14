Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЛев Пономарев госпитализирован из отдела полиции

Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев госпитализирован из отдела полиции, куда был доставлен после задержания на несанкционированной акции у здания ФСБ в Москве.
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Правозащитник Пономарев избежал сотрясения мозга после избиения в полиции

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Полицейские применили силу к задержанному правозащитнику Льву Пономареву

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Пономарев сообщил о госпитализации после задержания у здания ФСБ

РБК14:38

Правозащитник Пономарев заявил, что его избили в Таганском ОМВД

Московский Комсомолец11:23

Правозащитника Льва Пономарева избили в Таганском ОВД

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Представители Льва Пономарева сообщили о том, что его избили в ОВД после задержания

Znak.com10:55

В Таганском ОВД полицейские ударили Льва Пономарева после задержания на акции

Дождь11:01
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Политика

МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань

REGNUM вчера в 01:19
Музыка

Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»

Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Российская газета вчера в 11:02
Недвижимость

Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости

На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
IrkutskMedia 12 марта в 16:30
Политика

Порошенко досрочно вернулся на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
РИА Новости 20:21
Авто

У Tesla сошел с конвейера миллионный автомобиль

Маск в своем Twitter поделился двумя фотографиями: на одной изображен миллионный Tesla Model Y красного цвета, на второй – собравшая его команда.
AvtoVolgograda.ru вчера в 05:17
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Здоровье

Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
РИА Новости 19:55
Общество

В Италии снизилась смертность от коронавируса

Число выздоровевших от коронавируса в Италии за сутки выросло на треть, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:37
Общество

Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса

Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 16:26
Происшествия

Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью

Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Вести Новосибирск 14:20
Политика

Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Интерфакс 20:10
Биатлон

Вирер выиграла у Экхофф борьбу за «Большой хрустальный глобус»

Борьба за женский «Большой хрустальный глобус» велась до последнего круга гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахте.
Livescore.ru 13:38
Общество

Польша закрыла все государственные границы из-за коронавируса

В Польше вступило в силу решение правительства о закрытии государственных границ и запрете въезда иностранцам на территорию страны.
Вести.Ru 19:55
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Общество

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
ТАСС 19:28
Армия и оружие

Корпус морской пехоты США начал замену подствольных гранатомётов

Корпус морской пехоты США приступил к замене подствольных гранатометов М203 на новые М320.
Военное дело 12:14
Кино

Вин Дизель считает финал «Форсажа 7» одной из лучших сцен в истории кино

В беседе с NME звезда франшизы «Форсаж» Вин Дизель заявил, что концовка седьмой части, где происходит прощание с Полом Уокером и его героем, — один из лучших моментов в истории кинематографа.
КиноПоиск вчера в 08:10
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:16
Экономика

Алтайский край получит 5 миллиардов рублей для борьбы с бедностью

Один из самых низкодоходных регионов Сибири, Алтайский край, может получить из федерального бюджета в течение ближайших пяти лет 5 миллиардов рублей для борьбы с бедностью.
Байкал24 00:21
Политика

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.
РИА Новости 18:36
Общество

Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек

Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
РИА Новости 00:04
Здоровье

В Башкирии еще двое госпитализированы с симптомами коронавируса

Двух жителей Кумертау, вернувшихся из Италии, разместили в боксах городской инфекционной больницы.
Bash.News 14:18
Происшествия

Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег

В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Lenta.ru вчера в 09:35
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Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине

Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
АСТВ 21:14
Экономика

Госдума приняла пакет законов о покупке правительством акций Сбербанка

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о покупке правительством РФ 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.
ТАСС 12 марта в 07:00
Музыка

Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

РБК 19:31
Футбол

Кубок Профессиональной футбольной лиги в Турции отменен из-за пандемии

Кубок Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион российского футбола), который должен был пройти в Турции, не состоится из-за коронавируса, сообщается на сайте ПФЛ.
РИА Новости 16:09
Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил не водить детей в школу из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра.
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Происшествия

На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян

На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России.
RT на русском вчера в 15:50
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов

5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».
Известия 09:21
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Лев Пономарёв
Советский и российский политический и общественный деятель. По профессии физик. Доктор физико-математических наук, профессор. Народный депутат России.
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