с чего всё началось

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.

Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

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