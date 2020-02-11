Политика

ВедомостиВедомостиУровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
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с чего всё началось
Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину в январе снизился до 35% — до минимума за все время проведения данного опроса в открытой форме (с ноября 2017 года), говорится на сайте
 «Левада-Центра».
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