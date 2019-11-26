Общество

ВедомостиВедомости«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны

«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России. Это рекордный показатель за последние 10 лет. В среднем о желании уехать из России сообщили 21%.
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«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны

Ведомости05:52

За последние пять лет в России усилились эмиграционные настроения

Коммерсантъ05:49

Большинство молодых россиян мечтает об эмиграции, показал опрос

Московский Комсомолец02:59

В России усилились эмигрантские настроения – хочет уехать каждый пятый россиянин

Эхо Москвы06:59

Рекордное за 10 лет число молодых россиян хочет уехать из страны

URA.Ru03:12

Более половины молодых россиян заявили о желании уехать за границу

Интерфакс06:01

53% молодых россиян хотят уехать жить за границу. Это рекорд за 10 лет

Znak.com02:15
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Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

ТАСС 07:32
Здоровье

Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр

Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК 08:02
Политика

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости 05:22
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Российская газета 07:23
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Общество

Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
BFM.ru 07:38
Политика

Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подарок.
Lenta.ru 07:34
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Политика

Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией

Украина рассчитывает использовать возможные санкции США из-за строительства «Северного потока-2» как инструмент в переговорах по транзиту газа из России.
Lenta.ru 08:20
Футбол

Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином 27 ноября в Петербурге

Президент России Владимир Путин 27 ноября в Санкт-Петербурге встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:07
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

РИА Новости 05:23
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Политика

Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию

Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума "Проектория" о том, что в юности выбирал между очень разными профессиями, в частности, между моряком и летчиком, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 06:35
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Происшествия

В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

РИА Новости 06:40
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета 04:07
Общество

Названы лучшие по качеству жизни города России

Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
РБК 07:59
Экономика

Сбербанк назвал расходы российских семей на ЖКХ

По итогам девяти месяцев 2019 года медианные расходы домохозяйства в России на услуги ЖКХ составили 3826 руб. в месяц.
РБК 07:16
Общество

Роскачество подвело итоги «Винного гида»

РИА Новости 04:15
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем 01:47
Фигурное катание

Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.
Спорт-Экспресс 06:33
Общество

Налоговым преступлениям установили срок давности

Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Коммерсантъ 06:14
Происшествия

Обнаружены останки тела пропавшей дочери бойца UFC

Газета.Ru вчера в 20:20
Спорт

Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта

Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к отечественным спортсменам, при этом отметив, что считает Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.
Газета.Ru 07:16
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Общество

Температурные аномалии ждут россиян в декабре

По данным центра "Фобос", в декабре ожидаются температурные аномалии.
Smolnarod.ru 05:44
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