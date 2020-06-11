Опрос "Левады-центра" показал, что президент России Владимир Путин и оппозиционный политик Алексей Навальный вдохновляют россиян больше всего. Главой государства вдохновляются 8% респондентов, Навальным — 4%.

«Левада-центр»: Путин и Навальный вдохновляют россиян больше всего

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