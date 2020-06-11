Политика

Piter.tvPiter.tv«Левада-центр»: Путин и Навальный вдохновляют россиян больше всего

Опрос "Левады-центра" показал, что президент России Владимир Путин и оппозиционный политик Алексей Навальный вдохновляют россиян больше всего. Главой государства вдохновляются 8% респондентов, Навальным — 4%.
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Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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