Политика
Piter.tv«Левада-центр»: Путин и Навальный вдохновляют россиян больше всего
Опрос "Левады-центра" показал, что президент России Владимир Путин и оппозиционный политик Алексей Навальный вдохновляют россиян больше всего. Главой государства вдохновляются 8% респондентов, Навальным — 4%.
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Путин, Навальный, Шнуров и Дудь: россияне назвали самых вдохновляющих персон
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
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Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
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Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
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Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
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Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
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Источник токсичного бензола ищут в российском модуле МКС
В Российском модуле «Звезда» на Международной космической станции установили прибор для оценки качества воздуха.
Вечерняя Москва вчера в 23:40
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Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
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Общество
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Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Общество
В Нижегородской области отменили изоляцию для въезжающих в регион
Двухнедельный карантин остается обязательным только для тех, кто прибывает из других стран.
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Мясников припомнил Ефремову друзей-бандитов
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Рамблер 13:58
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The Waylanders выходит в ранний доступ Steam 16 июня
Evo-rus.com 11:57
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
Происшествия
Бывший вице-губернатор Новгородской области арестован за мошенничество
Коммерсантъ 04:01
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия вчера в 10:30
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Политика
Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению
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РИА Новости 12:17
Экономика
Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%
Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
РБК 14:02
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
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Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Юрист Сергей Жорин рассказал, как статья о сбыте наркотиков отразится на расследовании дела о смертельном ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости 12:19
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Похудел до неузнаваемости: пользователи Сети не узнали Баскова
Пользователи Сети не узнали похудевшего Баскова на фотографии вместе с Иваном Ургантом.
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«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
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Экономика
ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»
Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
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Погибшего в ДТП с Ефремовым похоронят завтра в родном селе
Похороны 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, пройдут завтра в его родном селе Кузьминское, в Рязанской области.
Life.ru вчера в 13:57