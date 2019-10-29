Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти

«Левада-центр» провел опрос по поводу страхов россиян. Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни. Всего этого россияне боятся больше смерти.
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Главными страхами россиян оказались болезни близких

Телеканал 360°03:30

Названы главные страхи россиян

Газета.Ru02:56

Россияне назвали свои главные страхи

Lenta.ru02:29

Выяснилось, чего больше всего боятся россияне

Национальная служба новостей02:40

Социологи выявили главные страхи россиян

Интерфакс02:10

Названы главные страхи россиян

URA.Ru01:12

Социологи назвали главные страхи россиян

РБК00:00
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Общество

Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Армия и оружие

Националисты в Золотом не нарушают украинских законов, заявил Аваков

Националисты, которые выступают против разведения сил в районе Золотого в Донбассе, не нарушают украинских законов, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков.
РИА Новости 06:52
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости 06:03
Космос

«Селфи-спутник» Samsung рухнул на американскую ферму

Примечательно, что падение спутника на территорию американской фермы в самой компании комментируют как плановую посадку аппарата, дескать, все прошло по заранее подготовленному сценарию.
Дни24 01:00
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Экономика

Чистая прибыль «Магнита» по МСФО за девять месяцев упала на 48,6%

Чистая прибыль "Магнита" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года упала на 48,6% по сравнению с показателем прошедшего года и составила 13,058 млрд рублей.
ТАСС 04:09
Авто

Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
ToDay News Ufa вчера в 09:18
Политика

В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
RT на русском 06:16
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Наука

Ученые нашли новое полезное свойство кофе

Известия 00:27
Энергетика

«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Интерфакс 06:24
Экономика

Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.Ru Group

Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.Ru Group.
РБК 05:48
Политика

В ДНР под музыку из «Игры престолов» открылся международный форум

Открытие проходило под музыку из сериала «Игра престолов», передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Общество

Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом

Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 января 2020 года домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда Филиппу Дельпалю, обвиняемым в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 06:38
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Технологии

В России создали одноразовую посуду из крахмала

ФедералПресс вчера в 05:05
Общество

«Росатом» раскрыл данные о роли немецких ученых в ядерном проекте СССР

РБК 01:43
Кино

Макото Синкай планирует выпустить следующий фильм в 2022 году

Японский режиссер Макото Синкай, чья картина "Дитя погоды" выходит в российский прокат 31 октября, рассчитывает выпустить следующий фильм через три года.
ТАСС вчера в 01:10
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин

Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда 27 октября в 05:38
Происшествия

Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Происшествия

Адвокат: следствие просит о заочном аресте участника акции 27 июля

В Басманном суде Москвы 29 октября будет решаться вопрос о заочном аресте участника незаконной акции 27 июля в столице Айдара Губайдулина, который бросил бутылку в полицейского.
RT на русском 07:22
Политика

В Совфеде отреагировали на заявление о возвращении фашизма на Украину

Ранее депутат украинской Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что в страну возвращается фашизм.
URA.Ru вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Происшествия

СК завел дело против сотрудников полиции Ступино

Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении замначальника отдела МВД по г. Ступино, врио начальника отдела экономической безопасности и двух оперуполномоченных.
РБК 07:07
Армия и оружие

Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции

Lenta.ru 07:24
Политика

В Совфеде ответили на публикацию шведских СМИ об «историческом враге» России

В понедельник газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что решение президента США Дональда Трампа убить лидера ИГИЛ * прямо связано с поведением России.
Взгляд.ру 04:06
Политика

МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.
ФАН 06:15
Гаджеты

Apple презентовала наушники AirPods Pro

AirPods Pro не являются новым поколением AirPods, так как это полностью новый продукт, который очень сильно отличается от классической модели беспроводных наушников.
Astera вчера в 15:10
Общество

Врачи дали рекомендации по предупреждению инсульта

Симптомы развития инсульта являются неочевидными, по этой причине люди не догадываются, что пребывают в зоне риска.
RuNews24.ru 04:56
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