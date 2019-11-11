Общество
Ведомости«Левада-центр»: только 2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% россиян полностью отказались от наличных денег, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», сообщает РБК. Согласно исследованию, наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуются 89% населения.
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с чего всё началось
Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуется 89% населения. Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 23:00
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Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
Космос
SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink
Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска успешно вывела на орбиту новую партию из 60 спутников, с помощью будет развернута глобальная сеть интернет-покрытия системы Starlink.
Интернет
YouTube сможет блокировать аккаунты, не имеющие коммерческого смысла
С 10 декабря ведеохостинг сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это "не имеет коммерческого смысла".
Здоровье
Оптимизацию медицины раскритиковал Путин
«Схематичную» оптимизацию медицинских учреждений в российских регионах раскритиковал Владимир Путин.
Общество
Дождь, снегопад и штормовой ветер: В Приморье объявлено предупреждение
Во Владивостоке и на большей территории Приморья ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, на севере со снегом, местами сильные с количеством 15 – 45 мм за 12 часов и менее.
Футбол
Зарплата Слуцкого в «Витессе» составляет около 1 млн евро в год
Ранее Слуцкий заявлял, что зарабатывает в "Витессе" в пять раз меньше, чем в ЦСКА.
Политика
Вторая вице-спикер сената Боливии заявила, что власть переходит к ней
Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что верховная власть после отставки всего высшего руководства переходит к ней.
Шоу-бизнес
Многомиллионный долг Фриске погасил известный артист
Отец умершей от рака певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что долг перед благотворительной организацией «Русфонд» ему помог погасить человек из мира шоу-бизнеса.
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
Общество
СМИ сообщили о планах НАБУ задержать экс-замглавы Нацбанка Украины
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) прибыли в офис «Райффайзен Банка Аваль», чтобы задержать главу правления, экс- замглавы Национального банка Александра Писарука, сообщило издание «Новое время» со ссылкой на источник.
Армия и оружие
Как гиперзвуковая ракета «Циркон» усилит возможности ВМФ России
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил журналистам, что гиперзвуковые ракеты 3М22 «Циркон» будут стоять на вооружении большого противолодочного корабля (БПК) проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевой атомной подлодки (АПЛ) проекта 949А «Иркутск».
Политика
Партия Brexit не будет противостоять консерваторам в 317 округах
Лидер Партии Brexit Найджел Фараж заявил, что представители возглавляемой им политической силы на досрочных всеобщих парламентских выборах не будут противостоять кандидатам от Консервативной партии, которые одержали победу в 317 избирательных округах на выборах в 2017 году.
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Экономика
РФ предлагает странам БРИКС провести ряд исследований в сфере энергетики - замминистра
Россия в рамках председательства в БРИКС в 2020 году планирует провести ряд совместных исследований со странами, входящими в объединение, в газовой отрасли и в сфере возобновляемых источников энергии, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ.
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Общество
Жители Татарстана смогут увидеть крайне редкое астрономическое явление
Сегодня, 11 ноября, жители Татарстана смогут наблюдать редкое астрономическое явление – транзит Меркурия.
Кино
Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»
Экономика
Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Спорт
Глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ожидает, что после доклада экспертов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет будет лишено статуса соответствия, передает РИА "Новости".
Гаджеты
Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году
Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.
Политика
Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе
Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Происшествия
МВД расследует детали конфликта со стрельбой в Тульской области
В Тульской области погиб человек в результате конфликта со стрельбой с участием стажера полиции, в региональном УВМД назначили проверку для установления подробностей происшествия.