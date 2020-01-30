с чего всё началось

Смена главы правительства России привела к росту уровня одобрения действий премьер-министра, следует из исследования аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр).

Авто Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.

Общество Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.

Здоровье Каждый пятый рак лучше не лечить, заявили онкологи Австралии Отсутствие диагноза рака и смерти женщины будет рассматриваться как больший вред, чем ущерб от диагностики рака Новое исследование утверждает, что примерно каждый пятый рак, диагностированный в Австралии, лучше не лечить.

Происшествия В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.

Шоу-бизнес Олег Газманов станцевал в микротрусиках у бассейна Олег Газманов зажег на Мальдивах в микротрусиках. Фанаты певца считают, что он – серьезный конкурент для Джанлуки Вакки .

Кино Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера в одноименном фильме, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Сванте.

Футбол Роберт Мак перейдет из «Зенита» в «Коньяспор» Роберт Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей и забил два мяча.

Общество Россия осталась лидером по числу жалоб в ЕСПЧ Россия в 2019 году осталась лидером по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отмечается в ежегодном докладе организации.