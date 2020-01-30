Политика
РБКЛевада-центр зафиксировал рост одобрения премьера после смены кабмина
Смена главы правительства России привела к росту уровня одобрения действий премьер-министра, следует из исследования аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр).
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Смена главы правительства России привела к росту уровня одобрения действий премьер-министра, следует из исследования аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр).РБК04:49
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Политика
Мишустин опроверг планы расширить силовикам доступ к данным россиян
Премьер-министр Михаил Мишустин опроверг планы расширить сотрудникам правоохранительных органов доступ к персональным данным жителей России.
Здоровье
Минздрав назвал три лекарства от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Шоу-бизнес
Кудрявцева грубо послала Боярского за критику позднего материнства
Телеведущая Лера Кудрявцева крайне эмоционально прокомментировала высказывание актера Михаила Боярского о позднем материнстве.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Здоровье
Каждый пятый рак лучше не лечить, заявили онкологи Австралии
Отсутствие диагноза рака и смерти женщины будет рассматриваться как больший вред, чем ущерб от диагностики рака Новое исследование утверждает, что примерно каждый пятый рак, диагностированный в Австралии, лучше не лечить.
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Политика
Путину докладывают о борьбе с коронавирусом ежедневно — Мишустин
Президенту РФ Владимиру Путину докладывают о принимаемых правительством страны мерах по противодействию распространению коронавируса, причём делается это ежедневно.
Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Политика
Госдума может отложить второе чтение поправок к Конституции
Государственная дума может на некоторое время отложить рассмотрение президентских поправок к Конституции РФ во втором чтении.
Теннис
Мугуруса победила Халеп и вышла в финал Australian Open
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кенин сенсационно обыграла первую ракетку мира и вышла в финал Australian Open.
Шоу-бизнес
Олег Газманов станцевал в микротрусиках у бассейна
Олег Газманов зажег на Мальдивах в микротрусиках. Фанаты певца считают, что он – серьезный конкурент для Джанлуки Вакки .
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Кино
Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера в одноименном фильме, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Сванте.
Происшествия
На Октябрьской набережной вспыхнул цех по переработке резины
Около 13.18 30 января петербургские пожарные получили сообщение о пожаре на Октябрьской набережной, сообщила пресс-служба городской МЧС.
Футбол
Роберт Мак перейдет из «Зенита» в «Коньяспор»
Роберт Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей и забил два мяча.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта
Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
Кино
Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»
На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Общество
Россия выделит до $20 млн на продовольствие для Сирии
Россия внесет в 2020 году в фонд Всемирной продовольственной программы ООН до $20 млн на продовольствие для населения Сирии.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Общество
Россия осталась лидером по числу жалоб в ЕСПЧ
Россия в 2019 году осталась лидером по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отмечается в ежегодном докладе организации.
Финансы
Официальный курс евро вырос на 74 копейки
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 64,25 коп. и составил 63,0359 руб. В свою очередь, курс евро повысился на 73,87 коп. и достиг отметки 69,4151 руб. Стоимость бивалютной корзины также выросла на 68,6 коп.
Политика