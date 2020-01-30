Политика

РБКРБКЛевада-центр зафиксировал рост одобрения премьера после смены кабмина

Смена главы правительства России привела к росту уровня одобрения действий премьер-министра, следует из исследования аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр).
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с чего всё началось
Смена главы правительства России привела к росту уровня одобрения действий премьер-министра, следует из исследования
 аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр).
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
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