Лига чемпионов

РБКРБКЛевандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунды забил четыре гола в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой». Это стало рекордом в истории турнира. Кроме того, Левандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в Лиге Чемпионов, опередив Томаса Мюллера.
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Sport24.ru02:21

Левандовски — после покера «Црвене Звезде»: должен признаться, я одержим голами

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«Я должен признаться: у меня есть зависимость от голов». Левандовский объяснил, как сделал самый быстрый покер в истории ЛЧ

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