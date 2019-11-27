Во вторник 31-летний поляк сделал покер в ворота Црвены Звезды (6:0) в пятом туре группового этапа на стадионе Райко Митич в Белграде. Теперь у Левандовски 46 голов за Баварию в Лиге чемпионов, и он опередил Томаса Мюллера, который забил 43 мяча.

Левандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в Лиге чемпионов

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