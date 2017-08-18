Лига чемпионов
РИА НовостиЛевандовский сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский забил четыре гола в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с сербской "Црвеной Звездой". Встреча группы B, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 6:0 в пользу "Баварии".
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Общество
В Госдуме планируют сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем.
МонаВиста вчера в 22:30
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru 21:36
Общество
В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации
В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
Газета.Ru 14:00
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило об испытаниях нового робота для армии
Новый робототехнический комплекс (РТК) "Кунгас" прошел государственные испытания, и в 2020 году планируется провести опытно-войсковую эксплуатацию объекта, об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
Народные новости 24 ноября в 22:29
Политика
На Украине хотят отбирать транзитный газ у России
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РЕН ТВ вчера в 15:59
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в ДТП
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МИР 24 18:18
Наука
Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга ребёнка
В ходе новой научной работы исследователи провели тесты на 3D-моделях, во время которых у маленьких детей зафиксировали 10-кратное превышение критического ускорения, которое создается при встряхивании над силой тяжести по отношению к размеру ушей, что может привести к повреждению головного мозга.
МедиаПоток вчера в 11:48
Спорт
Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Известия вчера в 14:09
Спорт
Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу
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В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Известия 21:48
Недвижимость
В Перми дорожает недвижимость на вторичном рынке
Пермь вошла в список городов, в которых сохраняется тенденция к росту стоимости недвижимости на вторичном рынке, сообщает «Коммерсантъ».
REGNUM вчера в 03:11
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало Сеть
Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Культуромания 11:10
Политика
Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.
Газета.Ru 20:20
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
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Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
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Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота
Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).
Журналистская правда 08:38
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Армия и оружие
Отказ от закупки Су-57 Индией назвали роковой ошибкой
Avia.pro вчера в 04:48
Экономика
Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек
По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
Ведомости 07:17
Общество
В России появилось рекордное число открытых вакансий
Росстат сообщил, что число открытых вакансий в российских компаниях перевалило за показатель 1,1 млн по итогам второго квартала 2019, что побило рекорд трехлетней давности.
Газета.Ru 19:59
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США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность" - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости 20:12
Гаджеты
Sony научит смартфоны снимать на уровне профессиональных камер
Для удовлетворения спроса и улучшения параметров матриц камер японская корпорация в отдел развития обработки изображений и датчиков направит дополнительные инвестиции.
Astera 03:48
Здоровье
Детский сад «Кораблик» в Южно-Сахалинске закрыт из-за вспышки кишечной инфекции
Заместитель главного санитарного врача Сахалинской области Галина Ковтонюк подписала распоряжение о проведении дезинфекционных мероприятий в детском саду Южно-Сахалинска "Кораблик".
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В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Армия и оружие
Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.
Интерфакс 05:35
Музыка
Воронежский участник покинул шоу «Голос»
Обозреватель Врн 11:24
Общество
Белый дом США перекрыли из-за нарушения воздушного пространства
Во вторник американская Секретная служба сообщила о временном блокировании территории Белого дома и Капитолия из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона.
Московский Комсомолец 09:48