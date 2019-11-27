Лига чемпионов

РБКРБКЛевандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунды забил четыре гола в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой». Это стало рекордом в истории турнира. Кроме того, Левандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в Лиге Чемпионов, опередив Томаса Мюллера.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роберт Левандовски: «Я и сам мог бы забить еще пару голов „Црвене Звезде“»

Спорт-Экспресс19:52

Левандовски сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Чемпионат17:46

Левандовски о покере «Црвене Звезде»: «Мог забить еще два, но важно, что мы повеселились»

Sports.ru17:44

Левандовски — о своем покере: «У меня голевая зависимость»

Sport24.ru18:41

Левандовский сделал самый быстрый покер в истории ЛЧ

Sportbox.RU17:04

Как «Бавария» разгромила «Црвену Звезду» в пятом туре Лиги чемпионов. ВИДЕО

Sport.ru19:14

Левандовский сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

РИА Новости17:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 20:36, Ашберн
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Здоровье

Россия вошла в пятерку стран по распространению ВИЧ

Россия входит в пятерку стран мира по распространению ВИЧ-инфекции.
ФедералПресс вчера в 22:48
Политика

США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Футбол

Наставник «Атлетико» Симеоне обозначил фаворита Лиги чемпионов

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне обозначил фаворита Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 19:50
Здоровье

Российские школы захватила убийственная мода на снюс

Сразу несколько федеральных и региональных телеканалов выпустили в эфир сюжеты, посвященные новому и опасному увлечению российских школьников «сосательным табаком» - снюсом.
Ридус 16:13
Экономика

В России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Lenta.ru 19:19
Политика

Майкл Блумберг собрался в президенты США

Майкл Блумберг собрался в президенты США Американский миллиардер Майкл Блумберг, известный прежде всего как мэр Нью-Йорка и человек, не раз сменивший партийную принадлежность, объявил о выдвижении в президенты США.
Коммерсантъ вчера в 11:32
Футбол

Промес оформил дубль в матче против «Хераклеса»

В матче 14-го тура чемпионата Голландии «Аякс» обыграл «Хераклес» со счетом 4:1.
Metaratings 23 ноября в 17:33
Армия и оружие

Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
РБК 00:48
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Политика

Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
РБК вчера в 13:05
Происшествия

Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

REGNUM 19:56
Здоровье

Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ

Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 08:16
Политика

Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала не допустить возобновления прямых закупок газа из России.
Известия 15:13
Теннис

Даниил Медведев номинирован на награду АТР

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев номинирован на награду Ассоциации теннисистов-профессионалов, вручаемую самому прогрессирующему игроку сезона.
Российская газета 14:40
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ 10:00
Культура

Гаспарян и Соседов оценили шансы Ольги Бузовой на Евровидении-2020

Сергей Соседов, российский и украинский журналист, напротив, считает, что Бузовой нечего делать на конкурсе, ведь ни голоса, ни слуха у нее нет.
Собеседник 03:06
Политика

В Чехии возбудили дела против лидеров бывшей ЧССР

В Чехии возбудили уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, передает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.
Аргументы и Факты 11:15
Общество

Четверо забайкальцев стали миллионерами, выиграв в лотерею в 2019 году

За 10 месяцев 2019 года лотерейными миллионерами в Забайкалье стали четыре человека.
Zab.RU 19:52
Происшествия

В Сочи из-за самоубийства девушки-следователя возбудили дело

Коммерсантъ 09:38
Футбол

«Манчестер Сити» и донецкий «Шахтер» сыграли вничью в матче ЛЧ

Английский "Манчестер Сити" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью в матче группового этапа Лиги чемпионов.
МК-Спорт 17:05
Спорт

В администрацию Путина срочно вызваны главы спортивных федераций

Главы спортивных федераций в России срочно вызваны в администрацию президента РФ из-за возможных санкций Всемирной антидопинговой организации (WADA).
Московский Комсомолец 02:50
Энергетика

На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения

Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Евразия Daily 13:22
Спорт

Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу

РИА Новости 24 ноября в 23:45
Хоккей

Московское «Динамо» одолело «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ

Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:57
Авто

Новый седан Kia Optima рассекречен полностью

Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
Faktom вчера в 04:44
Происшествия

В ЕАО арестован священник по подозрению в растлении детей

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних.
Газета.Ru 00:34
Экономика

Названы главные жертвы проблем в мировой торговле

Испытывают проблемы и другие крупные европейские страны, а также экспортные центры, такие как Сингапур.
Lenta.ru 19:00
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное