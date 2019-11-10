Польский форвард довел число своих голов в этом сезоне до 16. Таким образом, Левандовски побил рекорд нападающего Герда Мюллера, который в сезоне-1968/69 забил 15 голов в 11 стартовых матчах Бундеслиги.

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