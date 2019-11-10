"Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию" в матче 11-го тура Бундеслиги. Дубль в этом поединке оформил нападающий хозяев Роберт Левандовски. Таким образом, 31-летний поляк забил уже 16 мячей в чемпионате Германии.

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