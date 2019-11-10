Футбол
RT на русскомЛевандовски побил рекорд Мюллера, державшийся почти 50 лет
Знаковое для 31-летнего поляка событие произошло в матче 11-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Левандовски по итогам 11 матчей забил 16 мячей, что позволило ему превзойти рекорд Мюллера, установленный на старте сезона-1968/69.
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Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, установленный немцем в сезоне-1968/69
Sport24.ruвчера в 20:57
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:24, Вашингтон
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Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
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