Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSportЛевандовски попал в топ-5 лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Олимпиакос — Бавария
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Караискакис»
Юссеф Эль-Араби
23′
34′
Роберт Левандовски
46′
Хави Мартинес
Корентен Толиссо
50′
Тиаго Алькантара
59′
Люка Эрнандес
Жером Боатенг
62′
Роберт Левандовски
Андреас Бухалакис
Максимилиано Ловера
69′
72′
Мануэль Нойер
Рубен Семеду
73′
75′
Корентен Толиссо
Гиоргос Масурас
Мигель Анхель Герреро
79′
Гильерме дос Сантос
79′
86′
Томас Мюллер
Иван Перишич
Мохамед Камара
Лазар Ранджелович
88′
Юссеф Эль-Араби
89′
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший два мяча в ворота «Олимпиакоса», стал пятым бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Поляк забил уже 58 голов в турнире. Таким образом он опередил экс-форварда МЮ и «Реала» Руда ван Нистелроя, на счету которого 56 забитых мячей.
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