Форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший два мяча в ворота «Олимпиакоса», стал пятым бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Поляк забил уже 58 голов в турнире. Таким образом он опередил экс-форварда МЮ и «Реала» Руда ван Нистелроя, на счету которого 56 забитых мячей.

Общество Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Футбол «Ювентус» победил «Локомотив» в матче Лиги чемпионов Московский "Локомотив" потерпел поражение от "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Происшествия В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.

Экономика Россияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах Россияне стали меньше обращать внимание на цены в продуктовых магазинах, но более требовательно относятся к удобству.

Экономика Силуанов ответил на вопрос о 15 млн бедных без поддержки государства В эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость» министру финансов Антону Силуанову задали вопрос, почему из 19 млн россиян, находящихся за чертой бедности, за поддержкой к государству обратились лишь 4,2 млн человек.

Происшествия Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.

Армия и оружие Путин и Эрдоган договорились по Сирии Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Технологии У Steam появилась функция, которая давно доступна консольщикам Специалисты считают, что революционного прорыва Steam не сделал, данный прием уже давно использует Sony на PlayStation 4 посредством сервиса Share Play.

Шоу-бизнес В Сети появилось архивное видео Юлии Началовой Вчера экс-директор и подруга Началовой Анна Исаева опубликовала видеоролик, на котором певица запечатлена в один из самых счастливых моментов — на дне рождения дочери Веры артистка излучала жизнерадостность, весело исполняя свой хит «Я выбираю».

Кино Мединский представил «доску позора» российского кино Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.

Шоу-бизнес Светлана Хоркина во второй раз стала мамой Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой.

Политика Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.

Гаджеты Samsung обещал исправить уязвимость блокировки смартфона по отпечатку Уязвимость обнаружена жительницей Великобритании, муж которой по ее просьбе сумел разблокировать смартфон со включенной функцией защиты по отпечатку пальца.

Общество Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.

Армия и оружие Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, передает Reuters.

Происшествия По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса «Олимпия» города Перми.

Общество Налоговый режим для самозанятых введут еще в 13 регионах Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех регионах страны: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Кино Критики высоко оценили нового «Терминатора» «Терминатор: темные судьбы» является прямым продолжением событий «Судного дня», появившегося в прокате в 1991 году.