Форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший два мяча в ворота «Олимпиакоса», стал пятым бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Поляк забил уже 58 голов в турнире. Таким образом он опередил экс-форварда МЮ и «Реала» Руда ван Нистелроя, на счету которого 56 забитых мячей.

Общество В Москве эвакуировали здание Совета Федерации Корреспондент РИА Новости сообщил, что в здании Совета Федерации в центре Москвы прозвучало объявление об эвакуации.

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Происшествия В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов Столкновение двух легковых машин произошло на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, в результате аварии пострадали шесть пешеходов и водитель одной из машин, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

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