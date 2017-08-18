Лига чемпионов
РБКЛевандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунды забил четыре гола в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой». Это стало рекордом в истории турнира. Кроме того, Левандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в Лиге Чемпионов, опередив Томаса Мюллера.
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Прослушивание музыки во время вождения снижает сердечный стресс
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Носимый датчик пота находит соединения, вызывающие заболевания
Датчик показал, что уровень их мочевой кислоты намного выше, чем у здоровых людей.
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"На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация", – говорится в документе.
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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
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Гаджеты
Xiaomi Redmi K30 и Redmi K30 Pro официально представят 10 декабря
Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг, в своей публикации в социальной сети Weibo, сообщил дату выпуска флагманских смартфонов Redmi K30 и Redmi K30 Pro – аппараты будут представлены 10 декабря.
Здоровье
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В Тверской области сформирован график выездов мобильных бригад врачей на декабрь 2019 года.
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Украинская гривна обновила четырехлетний максимум
Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
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Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
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Общество
Конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги
Белый дом и Капитолий США были временно закрыты из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона, из офисов Капитолия вывели всех служащих, сотрудникам Белого дома было сказано оставаться на своих местах.
Армия и оружие
Дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 увеличена
Российская снайперская винтовка Т-5000 увеличила дальность поражения целей с 1500 до 2000 метров.
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Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
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В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек
В Астраханской области в результате столкновения автобуса и электрички пострадали 10 человек.
Политика
США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
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Двух игроков «Брюгге» удалили после празднования гола на 92-й минуте
Два игрока «Брюгге» были удалены в результате празднования гола в ворота «Галатасарая» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
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Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве
Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
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