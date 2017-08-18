Лига чемпионов

РБКРБКЛевандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунды забил четыре гола в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой». Это стало рекордом в истории турнира. Кроме того, Левандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в Лиге Чемпионов, опередив Томаса Мюллера.
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