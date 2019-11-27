Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиЛевандовский сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский забил четыре гола в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с сербской "Црвеной Звездой". Встреча группы B, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 6:0 в пользу "Баварии".
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Левандовски стал лучшим в истории бомбардиром «Баварии» в Лиге чемпионов

Чемпионатвчера в 21:31

Ханс-Дитер Флик: «Левандовски всегда делает больше, чем требуется»

Спорт-Экспрессвчера в 23:41

Левандовски — о своем покере: «У меня голевая зависимость»

Sport24.ruвчера в 18:41

Как «Бавария» разгромила «Црвену Звезду» в пятом туре Лиги чемпионов. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 19:14

Левандовски стал лучшим в истории бомбардиром «Баварии» в ЛЧ

Газета.Ruвчера в 23:50

Левандовски о покере «Црвене Звезде»: «Мог забить еще два, но важно, что мы повеселились»

Sports.ruвчера в 17:44

Левандовский сделал самый быстрый покер в истории ЛЧ

Sportbox.RUвчера в 17:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

РИА Новости вчера в 20:12
Футбол

Пеп Гвардиола: «Разобрались с ЛЧ, теперь сфокусируемся на АПЛ»

Sports.ru вчера в 17:35
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед — как «слуге народа»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд преподнесла своему гостю и коллеге из Украины Владимиру Зеленскому велосипед.
Инфо24 вчера в 12:15
Наука

В Японии разработан метод, определяющий 13 видов рака по капле крови

Ugpressa.ru 24 ноября в 23:37
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Общество

Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина

Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
РИА Новости вчера в 09:36
Кино

Фото: Зак Снайдер показал Уиллема Дефо в своей версии «Лиги справедливости»

REGNUM вчера в 15:21
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Общество

В Польше задержаны топ-менеджеры за контракты с «Газпромом»

В ходе расследования прокурор установил, что Михал Ш. и Мирослав Д. подписали 27 января 2010 года в Москве контракт между EuRoPol GAZ, "Газпром экспортом" и PGNiG SA, который устанавливал условия, крайне неблагоприятные для EuRoPol GAZ.
Газета.Ru вчера в 14:36
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости вчера в 23:04
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удары по военным целям ХАМАС в Газе

Истребители Армии обороны Израиля нанесли в среду удары по военным объектам движения ХАМАС в секторе Газа.
Российская газета вчера в 19:47
Общество

В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации

Лукаш отметила, что в список входят 105 человек, 80% из которых погибли от огнестрельных ранений, полученных 20 февраля в ходе «евромайдана».
Известия вчера в 21:40
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Общество

Конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги

Белый дом и Капитолий США были временно закрыты из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона, из офисов Капитолия вывели всех служащих, сотрудникам Белого дома было сказано оставаться на своих местах.
Lenta.ru вчера в 09:56
Политика

Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:57
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о транзите

Ранее ГЛАС сообщал о том, что на этой неделе состоится встреча по обсуждению транзита российского газа через территорию Украины.
ГЛАС.RU 25 ноября в 07:31
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Авто

Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet

Популярный внедорожник Chevrolet Niva следующей генерации может лишиться значка марки "Chevrolet" и, скорее всего, выйдет под другим брендом.
Новые автомобили 24 ноября в 07:54
Политика

Зеленский пообещал награду за поимку контрабандиста

Ореанда-Новости вчера в 15:00
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Транспорт

Интервалы движения МЦД-2 были увеличены из-за проблем с токоприемником

Поезда вторых Московских центральных диаметров (МЦД-2) к 7.11 утра стали ходить со своим обычным интервалом.
Вечерняя Москва 00:37
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
Политика

Трамп уверен, что импичмент поможет ему выиграть выборы

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что расследование по его импичменту, организованное демократами, поможет ему победить на выборах 2020 года.
Мойка78 00:38
Происшествия

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

РИА Новости вчера в 20:04
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем вчера в 01:47
Здоровье

Россия вошла в пятерку стран по распространению ВИЧ

Россия входит в пятерку стран мира по распространению ВИЧ-инфекции.
ФедералПресс 25 ноября в 22:48
Политика

В Чехии завели уголовные дела против лидеров ЧССР

Чешские правоохранительные органы начали уголовное преследование бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша, бывшего премьер-министра социалистической республики Любомира Штроугала, а также бывшего министра внутренних дел Вратислава Вайнера, сообщает «Чешское радио» со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.
РБК вчера в 20:09
Шоу-бизнес

Певице Тине Тернер исполняется 80 лет

Любимице миллионов ценителей музыки во вторник, 26 ноября, исполняется 80 лет.
Аргументы недели вчера в 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное