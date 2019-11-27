Лига чемпионов

Советский спортСоветский спортЛевандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в Лиге чемпионов

Во вторник 31-летний поляк сделал покер в ворота Црвены Звезды (6:0) в пятом туре группового этапа на стадионе Райко Митич в Белграде. Теперь у Левандовски 46 голов за Баварию в Лиге чемпионов, и он опередил Томаса Мюллера, который забил 43 мяча.
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Левандовски — после покера «Црвене Звезде»: должен признаться, я одержим голами

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Левандовски — реальный претендент на «Золотой мяч». Он уже побил десяток рекордов в этом сезоне

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«Я должен признаться: у меня есть зависимость от голов». Левандовский объяснил, как сделал самый быстрый покер в истории ЛЧ

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Soccer.ru01:03

Видеообзор матчей Лиги чемпионов вторника

Sport.ru03:29
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VSE42.RU 25 ноября в 19:20
Общество

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BFM.ru 05:26
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Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

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Общество

Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:16
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Умер заслуженный актер Виктор Семенов

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Британские эксперты призвали правительство пересмотреть свои обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам, чтобы иметь возможность противостоять России, если между странами будет конфликт.
Газета.Ru 06:06
Происшествия

В кабинете гинеколога в Одесском онкодиспансере установили камеру и продавали видео на порносайты

В ходе досудебного следствия выяснилось, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая фиксировала на камеру проведение женщинам процедуры УЗИ.
Rusvesna.su 04:22
Общество

Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком

Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Российская газета вчера в 06:32
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 12

ТАСС 06:02
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Metaratings 00:35
Общество

Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра

Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
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Общество

Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой

Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:22
Общество

Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн

Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
REGNUM вчера в 22:01
Армия и оружие

Российские бомбардировщики пролетели у берегов Японии и Южной Кореи

Lenta.ru 05:11
Экономика

ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%

В банке отметили, что по программе субсидирования с застройщиками у россиян также есть возможность оформить ипотеку по ставке от 5%. ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тысяч до 60 млн рублей.
Интерфакс 02:29
Энергетика

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REGNUM 03:41
Финансы

ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

Центробанк предостерег российские кредитные организации от операций в евро, поскольку они перестали приносить прибыль.
ТАСС вчера в 01:31
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял попой в туалете самолёта

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов застрял в туалете самолёта Boeing 737-800, летевшего из Казани в Москву.
News.ru 06:26
Экономика

В России предлагают объявить кредитную амнистию

В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Комсомольская правда 03:34
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Космос

На МКС из строя вышли все туалеты

RT на русском 04:52
Политика

Китай выступил против выхода США из ДРСМД

Китай выступает против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил 27 ноября заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй по итогам российско-китайских консультаций по вопросам стратегической стабильности на совместной пресс-конференции со своим коллегой Сергеем Рябковым.
Известия 05:40
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС вчера в 05:10
Гаджеты

Honor представил умные часы Honor Watch Magic 2

Помимо смартфонов Honor V30 и V30 Pro, Honor также представил свои новые смарт-часы — Watch Magic 2. Новинка доступна в двух вариациях: 42 и 46 мм.
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Общество

В Роскачестве дали советы по выбору хурмы

Эксперты Роскачестава дали рекомендации по выбору хурмы в зимний период, а также рассказали о видах плода и о том, как лучше его обрабатывать.
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Происшествия

Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
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Политика

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МИД России поставил вопрос о возможности распространить «закон Димы Яковлева» на все страны, где нарушаются права россиян, а не только на США.
Коммерсантъ 06:22
Общество

Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»

Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
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