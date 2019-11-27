Лига чемпионов
Советский спортЛевандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в Лиге чемпионов
Во вторник 31-летний поляк сделал покер в ворота Црвены Звезды (6:0) в пятом туре группового этапа на стадионе Райко Митич в Белграде. Теперь у Левандовски 46 голов за Баварию в Лиге чемпионов, и он опередил Томаса Мюллера, который забил 43 мяча.
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Путин открыл скоростную трассу М-11
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Общество
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Общество
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Энергетика
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Происшествия
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Экономика
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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
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На МКС из строя вышли все туалеты
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Общество
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Гаджеты
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МИД России предлагает расширить действие «закона Димы Яковлева»
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Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
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