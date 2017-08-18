Лига чемпионов
Газета.RuЛевандовски стал лучшим в истории бомбардиром «Баварии» в ЛЧ
Встреча закончилась со счетом 6:0. Теперь в активе 31-летнего поляка 46 голов в Лиге чемпионов. Он обошел Томаса Мюллера, став лучшим в истории бомбардиром "Баварии" в ЛЧ.
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