Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuЛевандовски стал лучшим в истории бомбардиром «Баварии» в ЛЧ

Встреча закончилась со счетом 6:0. Теперь в активе 31-летнего поляка 46 голов в Лиге чемпионов. Он обошел Томаса Мюллера, став лучшим в истории бомбардиром "Баварии" в ЛЧ.
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