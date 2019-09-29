Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЛевандовски установил новый рекорд бундеслиги

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче 6-го тура чемпионата Германии против «Падерборна» (3:2) установил новый рекорд бундеслиги. Поляк забил 10-й мяч в шести первых играх чемпионата.
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Форвард «Баварии» Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги

Sport24.ru00:51

Гол Левандовского в ворота «Падерборна» принес поляку новый рекорд

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Левандовски установил новый рекорд бундеслиги

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Левандовски установил новый рекорд бундеслиги

Спорт-Экспресс01:19

Нападающий «Баварии» Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги

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Гол Левандовского в ворота «Падерборна» принес поляку новый рекорд

Sportbox.RU02:14

У Левандовски 10 голов в 6 стартовых матчах Бундеслиги. Это рекорд чемпионата

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