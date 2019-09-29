Футбол
Спорт-ЭкспрессЛевандовски установил новый рекорд бундеслиги
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче 6-го тура чемпионата Германии против «Падерборна» (3:2) установил новый рекорд бундеслиги. Поляк забил 10-й мяч в шести первых играх чемпионата.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:56, Вашингтон
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
Российская газета 27 сентября в 07:37
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
Известия 09:18
Игры
Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов
В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.
Srnsk 27 сентября в 14:12
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
Руководство московского "Спартака" приняло отставку главного тренера команды Олега Кононова после четвертого поражения подряд в РПЛ.
РИА Новости 12:30
Общество
Участники конкурса «Цифровой прорыв» установили рекорд Гиннесса
Участники конкурса установили новый мировой рекорд – одновременно на площадке работали свыше 3000 ИТ-специалистов из 77 регионов России.
Газета.Ru 13:47
Волейбол
Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы
Мужская сборная Сербии обыграла команду Словении в финале чемпионата Европы по волейболу.
Матч ТВ 13:31
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела
Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 10:46
Политика
Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии
Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.
ТАСС 12:52
Шоу-бизнес
Дана Борисова отреагировала на задержание Бочкаревой с наркотиками
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание актрисы Натальи Бочкаревой, у которой недавно обнаружили наркотики.
Газета.Ru 12:22
Театры
Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 05:32
Политика
Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Общество
Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Первая леди Украины, жена президента Владимира Зеленского Елена посетила ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development.
Политика Сегодня 26 сентября в 03:41
Армия и оружие
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении
30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом.
Вести.Ru 13:04
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Политика
Жители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР
Жители столицы Калмыкии вышли на акцию с требованием отставки нового исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.
Росбалт 13:44
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
Коммерсантъ 04:35
Армия и оружие
СМИ: курдские военные формирования похитили 300 человек на севере Сирии
Бойцы арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF), поддерживаемые США, похитили 300 мирных жителей в ходе рейдов в поселениях провинции Хасаке на севере Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
РИА Новости 12:45
Авто
Названы топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
В составленном топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей первое место оказалось за вторым поколением Ford Focus.
Tvoe-avto.com 10:14
Здоровье
Названы лучшие продукты для укрепления волос
Актуальные Новости 09:04
Гаджеты
Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 3500X поступил в продажу, цена — $140
Бюджетный шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 3500X, о котором много говорилось в последнее время, наконец-то поступил в продажу.
iXBT.com 12:53
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер вчера в 05:10
Политика
Иран считает, что тема выделения кредитной линии Тегерану еще на столе
Иран считает, что тема выделения кредитной линии Тегерану от европейских партнеров все еще на столе, заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке президент Ирана Хасан Роухани.
РИА Новости 26 сентября в 14:02
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Общество
Умерла теща Александра Лукашенко
Умерла Елена Желнерович, 90-летняя теща президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Известия 11:52
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58