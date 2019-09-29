Футбол
Спорт-ЭкспрессЛевандовски установил новый рекорд бундеслиги
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче 6-го тура чемпионата Германии против «Падерборна» (3:2) установил новый рекорд бундеслиги. Поляк забил 10-й мяч в шести первых играх чемпионата.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
Политика
Умер первый президент Крыма Юрий Мешков
Экс-президент Крыма Юрий Мешков умер на 74-м году жизни, сообщила РИА Новости дочь политика Марианна.
РИА Новости 05:45
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Культура
15 лет назад стартовал сериал «Моя прекрасная няня»
27 сентября 2004 года в России состоялась премьера сериала «Моя прекрасная няня» — адаптации американского ситкома «Няня».
RT на русском 27 сентября в 04:15
Происшествия
Пятеро детей ранены при взрыве гранаты в ЛНР
РЕН ТВ вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят»
Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.
News.ru вчера в 23:11
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Газета.Ru 04:17
Политика
В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия вчера в 21:37
Армия и оружие
Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
Национальная служба новостей 26 сентября в 18:11
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Общество
На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото
В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru 03:43
Политика
Путин поздравил евреев с иудейским Новым годом
Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана — иудейским Новым годом.
News.ru 03:10
Автоспорт
80 минут до старта: Комментарий Виталия Петрова
В Mercedes выбрали для стартового отрезка шины Medium, но сложно сказать, станет ли эта стратегия выигрышной.
F1news.ru 05:50
Политика
Джонсон извинился перед королевой за приостановку работы парламента
Британский премьер Борис Джонсон принес свои извинения королеве Елизавете II за то, что подвел ее, остановив работу парламента.
Газета.Ru 05:57
Политика
В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру
Парламентская газета 05:17
Шоу-бизнес
Серябкина отказалась оскорблять пилота-героя Дамира Юсупова
Российская певица Ольга Серябкина отказалась оскорблять летчика-героя Дамира Юсупова.
Газета.Ru 27 сентября в 22:34
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
Коммерсантъ 04:35
Гаджеты
В Пхеньяне презентовали новейший смартфон производства КНДР
Стоит заметить, что новейшая модель северокорейского смартфона значительно превосходит предыдущие гаджеты производства КНДР, последним из которых зовется «Пхеньян 2426».
Planet Today вчера в 02:37
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Армия и оружие
Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников
Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия 27 сентября в 09:03
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru вчера в 09:00
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 27 сентября в 16:47
Гаджеты
В Сети появились первые снимки прототипа iPhone 12
Латвийский дизайнер Вениамин Гескин показал в "Твиттере" изображения прототипов нового поколения iPhone, который компания Apple должна представить в 2020 году.
Life.ru вчера в 11:49