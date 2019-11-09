Польский форвард "Баварии" установил новый рекорд по ходу матча против Дортмунда (4:0). НапомнимЮ что Левандовски оформил дубль. «Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в матче 11-го тура Бундеслиги.

Левандовски в матче с «Боруссией» установил новый рекорд

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