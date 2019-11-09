Футбол
Bookmaker-ratings.ruЛевандовски в матче с «Боруссией» установил новый рекорд
Польский форвард "Баварии" установил новый рекорд по ходу матча против Дортмунда (4:0). НапомнимЮ что Левандовски оформил дубль. «Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в матче 11-го тура Бундеслиги.
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У Левандовского 16 голов в 11 турах Бундеслиги. Он побил рекорд Герда Мюллера 1968 года
Sports.ruвчера в 17:15
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, установленный немцем в сезоне-1968/69
Sport24.ruвчера в 20:57
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» благодаря дублю Левандовски
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