Футбол
ProstoProSportЛевандовский прокомментировал выход Польши на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
|14′
Горан Пандев
|19′
Бобан Николов
|33′
Илия Несторовски
Ян Беднарек
|35′
Себастьян Шиманьски
|39′
|62′
Стефан Спировски
Аркадиуш Реца
|66′
|67′
Эзгиян Алиоски
Себастьян Шиманьски
Аркадиуш Милик
|68′
Пшемыслав Франковски
|74′
|74′
Илия Несторовски
Александар Трайковски
Камиль Гросицки
Пшемыслав Франковски
|74′
Аркадиуш Милик
|80′
|80′
Кире Ристевски
|81′
Стефан Ристовски
Марьян Радески
|89′
Бобан Николов
Гьоргьи Стойлов
Петр Зелиньски
Кшиштоф Пионтек
|90′+2′
Польша
Расстановка 4‑5‑1
1
Шченсны
18
Берешиньски
15
Глик
5
Беднарек
2
Реца
7
Милик
6
Гуральски
23
Пионтек
10
Крыховяк
21
Франковски
9
Левандовски
1
Димитриевски
11
Радески
6
Муслиу
4
Ристевски
15
Бейтулаи
17
Стойлов
21
Элмаз
20
Спировски
8
Алиоски
10
Пандев
9
Трайковски
Македония
Расстановка 3‑5‑2
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский высказался после победы над Северной Македонией (2:0), обеспечившей национальной команде выход в финальную часть Евро-2020.
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Роберт Левандовски: «У Польши есть цели на финальную часть чемпионата Европы»
Спорт-Экспрессвчера в 22:22
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
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