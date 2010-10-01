Футбол

ProstoProSportProstoProSportЛевандовский прокомментировал выход Польши на Евро-2020

Польша — Македония
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
14′
Горан Пандев
19′
Бобан Николов
33′
Илия Несторовски
Ян Беднарек
35′
Себастьян Шиманьски
39′
62′
Стефан Спировски
Аркадиуш Реца
66′
67′
Эзгиян Алиоски
Себастьян Шиманьски
Аркадиуш Милик
68′
Пшемыслав Франковски
74′
74′
Илия Несторовски
Александар Трайковски
Камиль Гросицки
Пшемыслав Франковски
74′
Аркадиуш Милик
80′
80′
Кире Ристевски
81′
Стефан Ристовски
Марьян Радески
89′
Бобан Николов
Гьоргьи Стойлов
Петр Зелиньски
Кшиштоф Пионтек
90′+2′
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский высказался после победы над Северной Македонией (2:0), обеспечившей национальной команде выход в финальную часть Евро-2020.
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