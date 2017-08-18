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Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский забил четыре гола в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с сербской "Црвеной Звездой". Встреча группы B, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 6:0 в пользу "Баварии".
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