Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Барселона» за семь минут получила три мяча и проиграла «Леванте»

Леванте — Барселона
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
12′
Артур
38′
Лионель Месси
41′
Луис Суарес
Карлес Перес
Энис Барди
52′
56′
Антуан Гризманн
Хосе Кампанья
60′
Энис Барди
Рубен Рочина
62′
Борха Майораль
63′
63′
Артуро Видаль
Серджи Бускетс
66′
Жерар Пике
66′
Артур
Анссумане Фати
67′
Клеман Лангле
Неманья Радоя
68′
81′
Серджи Роберто
Хосе Луис Моралес
Никола Вукчевич
82′
86′
Анссумане Фати
Хосе Кампанья
Эрик Кабако
88′
Буквально забежать с мячом в ворота путался Лионель, но был накрыт Айтором Фернандесом. Embed from Getty Images За расточительность "Барселона" была наказана во втором тайме. Всего семь минут хватило хозяевам в его середине, чтобы три раза огорчить Марка-Андре Тер Штегена.
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